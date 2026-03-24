Juez concede una orden judicial para que el clero visite a migrantes detenidos en centro de ICE en Minneapolis

El sacerdote jesuita Chris Collins, vicepresidente saliente de la Universidad de St. Thomas en St. Paul, Minnesota, y administrador parroquial de la Iglesia de St. Peter Claver, celebra una Misa de sanación para la comunidad de St. Thomas en la Capilla de Santo Tomás de Aquino el 27 de enero de 2026. Un juez federal dictaminó el 20 de marzo que se debe permitir al clero brindar atención espiritual dentro a personas detenidas por ICE en un edificio federal de ICE en Minneapolis, fallando a favor de un grupo ecuménico de clérigos de Minnesota –entre los que se encontraba el padre Collins– que presentó una demanda en febrero tras habérseles impedido el acceso a las instalaciones en múltiples ocasiones. (Foto OSV News / Mark Brown; cortesía de la Universidad de St. Thomas).

Por OSV News

(OSV News) — Un juez dictaminó que miembros del clero pueden entrar a un centro de tramitación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota para brindar atención espiritual a las personas allí detenidas.

El 20 de marzo, el juez federal de distrito Jerry Blackwell concedió una orden judicial que permite el acceso al Edificio Federal Obispo Henry Whipple en Minneapolis, tras una demanda presentada en febrero por un grupo ecuménico de clérigos de Minnesota, entre los que se encuentra un sacerdote jesuita. El Edificio Federal Obispo Henry Whipple lleva el nombre del primer obispo episcopal de Minnesota.

Blackwell afirmó que los demandantes habían cumplido con la carga de la prueba de su caso, y que las restricciones a la libertad religiosa del clero para ejercer su ministerio causan un “daño irreparable”. También ordenó a ambas partes reunirse en un plazo de cuatro días para negociar los detalles sobre el acceso y la seguridad, y presentar un plan en un plazo de siete días o, si no se llega a un acuerdo, presentar propuestas alternativas.

Los funcionarios federales habían alegado motivos de seguridad para denegar la entrada de visitantes al edificio, pero el clero ha rebatido que el gobierno no ha proporcionado protocolos claros y razonables para la admisión. (Según la demanda, los inmigrantes han permanecido retenidos en el centro de detención de ICE más tiempo del habitual, que es de unas 12 horas para su tramitación).

La demanda, presentada el 23 de febrero ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, afirmaba: “Al prohibir a los líderes religiosos brindar atención pastoral esencial a las personas detenidas por el ICE, el gobierno federal obstruye de manera inconstitucional su obligación sagrada de ejercer su fe a través del ministerio hacia los miembros de la comunidad que más necesitan consuelo espiritual”.

Los demandantes afirmaron que se violó su derecho a practicar libremente la religión, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., así como los derechos que les confiere la Ley de Libertad Religiosa y Restauración. Solicitaron una orden judicial para que el gobierno federal dejara de impedirles ejercer su ministerio y afirmaron que la imposibilidad de hacerlo en virtud de estos derechos les ha causado un “daño irreparable”.

“Este ministerio no es una defensa política. No es una presencia simbólica. Es una obligación religiosa fundamental e innegociable, arraigada en las Escrituras y en siglos de práctica”, afirmaron los demandantes.

La demanda enumeraba casos en diciembre, enero y febrero en los que líderes religiosos del Sínodo del Área de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Conferencia de Minnesota de la Iglesia Unida de Cristo y el padre jesuita Chris Collins, administrador parroquial de la Iglesia Católica St. Peter Claver en St. Paul, Minnesota, intentaron brindar atención pastoral en el Edificio Federal Obispo Henry Whipple, pero fueron impedidos.

El padre Collins había declarado anteriormente a OSV News que, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, él, “un obispo auxiliar y un grupo de feligreses” de diversos lugares se habían enterado de que la madre de una estudiante de una escuela católica había sido “detenida y trasladada” al centro de ICE en el edificio Whipple, y se reunieron para celebrar un servicio de oración espontáneo.

“De hecho, no solo no nos dejaron entrar al edificio, sino que ni siquiera nos permitieron acceder al recinto y nos empujaron al otro lado de la calle”, afirmó el padre Collins.

En la demanda, también se menciona que el padre Collins intentó entrar en Whipple el 23 de febrero, el mismo día en que se presentó la demanda, para brindar atención pastoral, pero se le impidió el acceso.

A principios de diciembre, el gobierno federal inició el despliegue específico de varios miles de agentes del ICE para perseguir a personas sin autorización legal para permanecer en el país en el área de Minneapolis-St. Paul, conocida como “Operación Metro Surge”. Dos personas fueron asesinadas a tiros por agentes del ICE en incidentes separados y se produjeron múltiples enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes federales, lo que llevó a los funcionarios federales a anunciar una reducción de la operación y la retirada de tropas a mediados de febrero.

Ocho de cada diez migrantes detenidos en la actual campaña de represión migratoria en todo el país son cristianos, la mayoría de ellos católicos, según un informe conjunto católico-evangélico publicado por World Relief.