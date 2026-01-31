Informe comparte reflexiones sobre los religiosos consagrados que, según el obispo, revelan el llamado de Dios a amar ‘con toda la vida’

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — Los hombres y mujeres consagrados “revelan la invitación de Dios a amarlo con toda la vida” en la tierra, con la esperanza de hacerlo eternamente en el cielo, dijo el arzobispo Ronald A. Hicks, presidente del Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El arzobispo compartió sus pensamientos en una declaración del 27 de enero, antes de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, establecida por San Juan Pablo II en 1997 y celebrada por la Iglesia Católica el 2 de febrero.

Junto con la declaración del arzobispo se presentó un informe anual encargado por la conferencia episcopal (USCCB, por sus siglas en inglés) sobre los religiosos y religiosas que profesaron sus votos perpetuos en 2025.

El informe, realizado por el Centro de Investigación Aplicada para el Apostolado de la Universidad de Georgetown (CARA, por sus siglas en inglés), con una tasa de respuesta global del 72% (520 de 723 superiores mayores), reveló que el 82% afirmó que sus comunidades no tenían profesiones perpetuas en 2025.

Otro 10% tenía una profesión de este tipo, mientras que el 8% tenía entre dos y nueve, lo que supone un total de 179 profesiones de votos perpetuos que representan a 74 mujeres y 105 hombres.

De los institutos con profesiones perpetuas en 2025, el 54% eran para mujeres y el 46% para hombres.

La mayoría de los institutos (86%) eran órdenes activas, cuyas hermanas, hermanos y sacerdotes religiosos prestan servicio en una variedad de ministerios en la sociedad, mientras que el 14% eran contemplativos, con monjas y monjes que se dedican en clausura a la oración y la reparación en nombre del mundo, mientras se mantienen a sí mismos mediante donaciones, la producción de artículos religiosos y servicios de retiro.

Un tercio (32%) de los institutos tenía menos de 50 miembros profesos, otro tercio (34%) contaba con entre 51 y 150, y algo menos de una cuarta parte (24%) tenía más de 151.

Entre las órdenes activas que respondieron, el 58% “tiene una combinación de apostolados primarios que incluyen la atención sanitaria, la educación y el ministerio pastoral”, según CARA.

CARA afirmó que, hasta el 7 de enero, 130 religiosos profesos perpetuos de la promoción de 2025 –59 hermanas y monjas, y 71 hermanos y sacerdotes– habían participado en el estudio, que examinaba su edad, origen étnico, formación académica, antecedentes familiares y religiosos.

La edad media de los religiosos que respondieron era de 38 años, y la mitad tenía 35 años o menos. El rango de edad completo de la promoción de 2025 que hizo la profesión perpetua abarcaba de 22 a 74 años.

En el perfil en línea de la USCCB de varios miembros de la promoción de 2025 que hizo la profesión perpetua, la hermana Barb Giehl, miembro de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, señaló que había ingresado en su orden como candidata a los 58 años, tras enviudar después de 31 años de matrimonio.

Describió su “segunda vocación” como “un regalo increíble” y señaló que “había considerado por primera vez la vida religiosa cuando estaba en la preparatoria”, lo que concuerda con la conclusión del informe de que los encuestados afirmaron tener 18 años cuando lo hicieron por primera vez.

La mayoría de los encuestados (69%) habían nacido en Estados Unidos, el 12% en Asia, el 9% en América Latina y el 7% en África.

Más de la mitad (57%) se identificaron como personas de raza caucásica, o dijeron ser euroamericanos o blancos, mientras que el 16% indicaron que su origen étnico era asiático, isleño del Pacífico o nativo de Hawái; el 16%, hispano o latino; el 9%, africano, afroamericano o negro; y el 3%, mestizo u “otro”.

Una abrumadora mayoría (92%) de los encuestados indicó que eran católicos desde su nacimiento, el 85% afirmó que sus padres eran católicos y el 95% dijo que había sido “criado por sus padres biológicos durante la etapa más formativa de su infancia”.

La mayoría (85%) dijo que habían sido criados por una pareja casada que vivía junta, y casi todos (98%) informaron tener al menos un hermano, con un 38% que contaba con dos o tres y un 39% con cuatro o más.

Más de un tercio de los encuestados (35%) también dijo tener un familiar que era sacerdote o miembro de una comunidad religiosa.

CARA afirmó que los religiosos que respondieron tenían “un alto nivel de formación”, ya que el 73% había obtenido una licenciatura o un título de posgrado antes de ingresar en sus respectivos institutos religiosos.

La hermana de Notre Dame Nicole Varnerin afirmó en el perfil de la promoción de 2025 de la USCCB que sentía un “profundo amor por la ciencia y tenía formación en ingeniería eléctrica”.

“Pasé cinco años en la investigación médica antes de ingresar en mi comunidad”, señaló.

El fraile franciscano Jimmy Kernan, de la Orden de Frailes Menores, dijo en su perfil que sigue aprovechando su educación y formación previas, y que ahora tiene “el maravilloso don y la oportunidad de utilizar mis talentos como científico y educador para ayudar a responder al clamor de la tierra y al clamor de los pobres”.

El padre Hung Pham, miembro de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón (también conocidos como los Dehonianos), dijo en su perfil de la USCCB que había completado una licenciatura en ingeniería petrolera en la Universidad de Houston antes de tomar sus primeros votos en 2020.

Solo el 8% de los encuestados afirmó que la deuda educativa –que entre los encuestados ascendía a una media de 55 500 dólares en el momento de hacer la profesión perpetua– había retrasado su solicitud de ingreso en la vida religiosa, en promedio dos años. Los amigos y la familia fueron citados como las principales fuentes de ayuda para quienes tenían deuda educativa.

Algo menos de la mitad (47%) de los encuestados había asistido a una escuela primaria o secundaria católica, mientras que algo más de un tercio (35%) había asistido a una escuela secundaria católica. Otro 13% afirmó haber recibido educación en casa en algún momento, durante una media de nueve años. Más de la mitad (60%) había participado en algún tipo de programa de educación religiosa parroquial.

La mayoría de los encuestados (84%) había trabajado –la mayoría en el ámbito empresarial o educativo– antes de entrar en la vida religiosa, con un 61% empleado a tiempo completo y un 23% a tiempo parcial.

Un porcentaje aún mayor (95%) afirmó haber prestado servicio en uno o más ministerios, ya fuera de forma remunerada o voluntaria, antes de ingresar en la vida religiosa. El servicio del altar (como acólito) encabezaba la lista con un 60%, seguido por el de lector (57%), la pastoral juvenil o universitaria (56%) y la formación en la fe (56%).

La mayoría (81%) había participado en programas o actividades religiosas antes de su ingreso, especialmente en la pastoral juvenil (63%) y la pastoral universitaria católica (57%).

Los retiros (79%) encabezaban las prácticas de oración habituales citadas por los encuestados antes de su ingreso en la vida religiosa, en particular por los hombres (83% frente al 73% de las mujeres).

Por el contrario, el rosario, citado por el 77% en total, fue mencionado con mayor frecuencia por las mujeres (84% frente al 71% de los hombres).

Otras prácticas clave mencionadas por los encuestados fueron la adoración eucarística (71%), la dirección espiritual (67%), el compartir la fe o el estudio de la Biblia (54%), la Liturgia de las Horas (52%) y la lectio divina, o lectura espiritual contemplativa (47%).

El estímulo personal también fomentó el discernimiento de la vocación religiosa, según los encuestados, y el 86% señaló que había experimentado ese apoyo. Al mismo tiempo, más de la mitad (53%) se sintió desanimada a la hora de considerar una vocación religiosa, y las mujeres eran más propensas a informar de tales esfuerzos para disuadirlas.

Los encuestados afirmaron que, de media, conocían a los miembros de sus respectivos institutos religiosos desde seis años antes de ingresar, y la mayoría (92%) había participado en al menos un programa de discernimiento vocacional, normalmente una experiencia de “ven y ve” (78%).

En medio del análisis demográfico del informe, un miembro de la clase de profesión religiosa de 2025 indicó que las verdaderas vocaciones pueden desafiar todas las probabilidades.

“Una vez intenté ganarle a Dios en astucia con un trato que pensé que no podría cumplir”, admitió la hermana Mary Augustine Pham, miembro de las Hermanas Dominicas de la Provincia de María Inmaculada, en su perfil en línea de la USCCB.

En definitiva, dijo: “Comencé a comprender, al igual que San Agustín, que la inquietud que intentaba ignorar era en realidad Su voz invitándome a descansar en Él, a quien ahora conozco como mi Esposo”.