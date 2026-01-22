Lenten Dining Guide 2026

This is paid advertising.
ST. BERNARD
7500 Tangelo Dr.
Fridays, Feb. 13 – March 27
Lunch: 11 a.m. – 1 p.m.
Dinner: 5 – 7:30 p.m.
www.stbernardfishfry.com
Drive-thru pick-up, 5 – 7 p.m.
GOOD SHEPHERD
3525 Rudd Ave. 40212
Fridays, Feb. 13 – March 27
4 – 8 p.m.
Fish, Pizza, Cake Wheel,
Pull Tabs, Raffles
Lic. #0032
HOLY FAMILY
3938 Poplar Level Rd.
Fridays, Feb. 13 – March 27
Lunch 11 – 1, Dinner 4:30 – 7 p.m.
Fried/Baked Fish, Shrimp, Cod,
homemade sides, Cake Wheel
Dine-In, Carry-Out, Drive-Thru
holyfamilyky.org
ST. MICHAEL
3705 Stone Lakes Drive
Fridays, Feb. 13 – March 27
Drive-thru: 4:30 – 7:30 p.m.
Dine-in: 5 – 8 p.m.
We gladly accept credit cards!
ST. PETER THE APOSTLE
7724 Columbine Drive
Fridays, Feb. 20 – March 27
5 – 7:30 p.m.
Dine-In, Carry-Out, Drive-Thru
Shrimp, Pan Fried Oysters,
Pizza, Sides, Cake Wheel
Lic. #1903
ST. TERESA OF CALCUTTA
903 Fairdale Rd.
Fridays, Feb. 20 – March 27
4 – 7:30 p.m.
Cod Fish Fillets, Shrimp,
Assorted Sides & Desserts
Cake Walk, Pull-tab &
Split-the-pot Raffles
Lic. #0288
ST. THOMAS MORE
6105 S. Third St.
Fridays, Feb. 13 – April 3
5 – 7:30 p.m. (in cafeteria)
Fried/baked fish, Shrimp,
Rolled Oysters, Gumbo,
Cheese Pizza & Sides