‘Estén abiertos a lo que el Señor tiene preparado para ustedes’, dice el Papa León a los asistentes a SEEK 2026

(OSV News) — “Estén abiertos a lo que el Señor tiene preparado para ustedes”, dijo el Papa León XIV en un mensaje en video dirigido a miles de jóvenes y jóvenes adultos que asistieron a la conferencia SEEK 2026.

El encuentro anual, que se celebra del 1 al 5 de enero en Columbus, Ohio, Denver y Fort Worth, Texas, ha atraído a unos 26.000 participantes para asistir a charlas y talleres sobre el encuentro con Cristo, con un programa que incluye Misa diaria, adoración eucarística, sacramento de la reconciliación y compañerismo.

Entre los ponentes principales programados se encontraban el padre Mike Schmitz, Matt Fradd, Chris Stefanick, la hermana de la Vida Mary Grace y la hermana Josephine Garrett, de la Congregación de la Sagrada Familia de Nazaret.

Para 2026, el organizador de la conferencia, FOCUS –una organización católica internacional que lleva a cabo su ministerio en más de 200 campus universitarios de Estados Unidos, México y Europa, así como en unas 20 parroquias– seleccionó el tema “Hacia las alturas”, una de las exhortaciones favoritas del recientemente canonizado San Pier Giorgio Frassati, ávido alpinista y patrón de los jóvenes adultos.

Al mediodía del 2 de enero, FOCUS informó de que el número de asistentes ascendía a 16.115 en Columbus, 5.907 en Denver y 4.503 en Fort Worth.

En su mensaje de video pregrabado para los asistentes a SEEK, que se publicó junto con una transcripción en el sitio web del Vaticano, el Papa León pareció hacerse eco del sentimiento de San Frassati, instando a los asistentes a SEEK a reflexionar sobre la llamada de los dos primeros discípulos de Jesús, tal y como se detalla en Juan 1,35-51.

El Papa dijo que Andrés y el otro discípulo, inicialmente seguidores de Juan el Bautista, siguieron a Jesús, cuyas primeras palabras registradas en el Evangelio de Juan fueron una pregunta que les hizo a los dos: “¿Qué buscan?” o “¿Qué quieren?”.

“Jesús hace esta pregunta a los discípulos porque conoce sus corazones”, dijo el Papa León. “Estaban inquietos, en el buen sentido. No querían conformarse con la rutina normal de la vida. Estaban abiertos a Dios y anhelaban encontrar un sentido”.

Y, dijo el Papa, “hoy, Jesús dirige esta misma pregunta a cada uno de ustedes”.

El Papa León señaló que los corazones de los asistentes a la conferencia también pueden estar “inquietos, buscando un sentido y una realización”, así como “una dirección en sus vidas”.

A estas preguntas tan profundas, dijo el Papa, “la respuesta se encuentra en una persona. Solo el Señor Jesús nos trae la verdadera paz y alegría, y satisface todos nuestros deseos más profundos”.

El pasaje del Evangelio de Juan detalla el proceso de descubrir a Cristo y desarrollar una relación con él que cambia la vida, dijo el Papa, señalando que los dos primeros discípulos respondieron a la pregunta de Jesús preguntándole dónde se alojaba.

“Querían conocerlo personalmente pasando tiempo con él”, dijo el Papa León.

Aunque “los dos discípulos solo estuvieron inicialmente con Jesús durante unas horas”, dijo el pontífice, “ese encuentro cambió sus vidas para siempre”.

Andrés buscó inmediatamente a su hermano Simón (a quien Jesús más tarde renombró Pedro), y le contó emocionado que había encontrado al Mesías, “en otras palabras, ‘¡Hemos encontrado a quien buscábamos!’”, dijo el Papa.

Esa respuesta al encuentro con Cristo “es la respuesta que todos podemos dar una vez que también nosotros conocemos al Señor”, dijo el Papa León, añadiendo que el pasaje del Evangelio “nos habla también de lo que significa ser misionero. (…) Deseamos compartir con los demás lo que hemos recibido para que ellos también puedan conocer la plenitud del amor y la verdad que solo se encuentran en él”.

Al “acercarse a Jesús” durante la conferencia SEEK 2026, el Papa León instó a los asistentes: “No tengan miedo de preguntarle a qué les llama”, ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio y la vida familiar.

“Si sienten que el Señor les llama, no tengan miedo”, dijo el Papa León.

“Una vez más, permítanme enfatizar que solo Él conoce los anhelos más profundos, quizás ocultos, de su corazón, y el camino que los llevará a la verdadera plenitud. ¡Dejen que él los guíe y los dirija!”.

Señalando la fecha de inicio de la conferencia, el 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios, el Papa León encomendó a los asistentes a su intercesión maternal.

Concluyó su mensaje con una bendición, diciendo: “Invoco con alegría sobre todos ustedes y sus familias las bendiciones divinas de esta temporada navideña”.