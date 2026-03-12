El Vaticano publica el informe del sínodo sobre el papel de la mujer en el liderazgo de la Iglesia

Por Courtney Mares, OSV News

ROMA (OSV News) — El Vaticano ha publicado el informe final del grupo de estudio del sínodo que examina la participación de las mujeres en la Iglesia, en el que se pide ampliar el papel de las mujeres en el gobierno y el liderazgo de la Iglesia en funciones que no incluyan el ministerio ordenado.

El documento, de cerca de 75 páginas, publicado en inglés e italiano el 10 de marzo, analiza el liderazgo de las mujeres en la Iglesia, pero no aborda la cuestión específica de un posible diaconado femenino.

Es el tercero de los 15 informes finales que se esperan de los grupos de estudio del Sínodo sobre la Sinodalidad en las próximas semanas. El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, ha calificado estos informes como “documentos de trabajo” que se utilizarán para elaborar propuestas que se presentarán al Papa León XIV para su consideración.

En el documento, el grupo de estudio pide “nuevos espacios” para que las mujeres ejerzan el liderazgo en la evangelización y la administración en colaboración con los ministros ordenados.

“Junto a la vía sacramental y distinta de esta, existe también un camino carismático que puede recorrerse de manera fructífera para abrir nuevos espacios de participación a los fieles laicos, y a las mujeres en particular”, afirma el documento. “De ello se entiende que, incluso en el ejercicio del poder de gobierno dentro de una diócesis, pueden surgir oportunidades de este tipo que deben aprovecharse”.

El informe sostiene que las mujeres laicas poseen carismas distintivos del Espíritu Santo que exigen ser reconocidos.

“Hoy en día, las mujeres laicas tienen derecho a afirmar su participación en la misión de la Iglesia, basándose no solo en la igualdad de dignidad humana y cristiana, sino también en carismas otorgados por Dios”, dice.

“Se ha vuelto urgente una nueva evangelización”, añade, “que dependa menos del recurso presbiteral y sea más rica con la presencia y las contribuciones de las mujeres”.

El grupo de estudio del sínodo pide que la teología y el derecho canónico “exploren nuevas formas de ejercer la autoridad basadas en el sacramento del Bautismo y distintas de las que se derivan de las órdenes sagradas, a fin de encontrar formas canónicas adecuadas para hacer efectiva la participación de las mujeres en funciones de liderazgo dentro de la Iglesia”.

“No hay nada, en el solo hecho de ser mujer, que impida asumir roles de liderazgo en la Iglesia”, afirma el informe.

El documento también recomienda una “reformulación de los ámbitos de competencia del ministerio ordenado”, sugiriendo que redefinir esos límites “podría abrir el camino para reconocer nuevos espacios de responsabilidad para las mujeres en la Iglesia”.

Cabe destacar que el informe no aborda la cuestión específica de un posible diaconado femenino, un tema controvertido de debate dentro del Sínodo sobre la Sinodalidad. Durante la segunda sesión del sínodo, el Papa Francisco reactivó una comisión que estudia el acceso de las mujeres al diaconado, presidida por el cardenal Giuseppe Petrocchi. Las conclusiones de esa comisión, publicadas en diciembre de 2025, no llegaron a recomendar el diaconado femenino, pero aprobaron por amplia mayoría una propuesta para ampliar el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, como el de catequista.

De cara a las Escrituras y la tradición de la Iglesia, el informe invoca tanto a la Virgen María como a Santa María Magdalena como paradigmas de la autoridad femenina en la Iglesia.

“María es el modelo supremo de la dimensión carismática porque ella, al no pertenecer a la estructura jerárquica, posee dentro de la Iglesia una autoridad y una fecundidad espiritual únicas”, afirma.

El documento también señala que Cristo eligió a una mujer, María Magdalena, para anunciar primero la Resurrección: “Los mismos apóstoles recibieron este anuncio de ella”.

El informe describe los nombramientos realizados tanto por el Papa Francisco como por el Papa León como prueba de que las mujeres pueden liderar y ya ejercen liderazgo en los más altos niveles de la Iglesia.

Cita la Constitución Apostólica “Praedicate Evangelium”, que permite la posibilidad de que una mujer laica dirija un dicasterio del Vaticano, “según el poder de gobierno y de la competencia y función específicas del dicasterio u oficina en cuestión”.

Al mismo tiempo, el informe afirma que las mujeres que trabajan en la Curia Romana han indicado que “persisten ciertas actitudes marcadas por el clericalismo” en las que “las mujeres, incluso en puestos de responsabilidad, a veces tienen dificultades para participar y ser escuchadas en pie de igualdad con sus colegas varones, especialmente si se trata de ministros ordenados”.

El grupo de estudio destacó los nombramientos del Papa León de la madre trapense Martha Elizabeth Driscoll y la hermana Iuliana Sarosi, miembro de la Congregación de la Madre de Dios, como consultoras del Dicasterio para el Clero, y de Cristiana Perrella como presidenta de la Insigne Academia Pontificia de las Bellas Artes y Letras de los Virtuosos en el Panteón.

El informe también citó los comentarios del Papa León en una entrevista el 30 de julio, en la que dijo que el papel de la mujer en la Iglesia debe seguir desarrollándose y expresó su intención de continuar “los pasos de Francisco”, incluso en el nombramiento de mujeres para algunos puestos de liderazgo en diferentes niveles de la vida de la Iglesia.

El informe final del sínodo se organiza en tres partes. La primera relata la historia del grupo de estudio y la segunda ofrece una “síntesis de los temas” que surgen del proceso sinodal.

La tercera parte es un extenso apéndice que contiene seis secciones: figuras femeninas en el Antiguo y Nuevo Testamento; mujeres significativas en la historia de la Iglesia; testimonios contemporáneos de mujeres en el liderazgo de la Iglesia; los principios marianos y petrinos; la autoridad eclesial; y las contribuciones del Papa Francisco y el Papa León XIV.

Entre los ejemplos de mujeres destacadas en el documento se encuentran Santa Catalina de Siena, Santa Juana de Arco, Santa Elizabeth Ann Seton, María Montessori y la sierva de Dios Dorothy Day.