El presidente de la USCCB pide una colecta especial para las organizaciones católicas de ayuda en Gaza

Palestinos esperan poder recibir comida en un comedor social de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, el 15 de agosto de 2025. (Foto OSV News/Dawoud Abu Alkas, Reuters)

By OSV News

El presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos pidió una colecta especial para reforzar la respuesta de la Iglesia católica ante la creciente catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, mientras la guerra entre Israel y Hamás sigue causando estragos.

En una carta dirigida a sus hermanos obispos, el arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la conferencia, conocida como USCCB por sus siglas en inglés, les instó a realizar una “colecta especial para proporcionar ayuda humanitaria y apoyo pastoral a nuestros hermanos y hermanas afectados en Gaza y las zonas circundantes de Oriente Medio” a través de Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) y Catholic Relief Services (CRS), la agencia de ayuda humanitaria en el extranjero de la Iglesia Católica en Estados Unidos.

CNEWA y la USCCB publicaron el 20 de agosto extractos de la carta, fechada el 12 de agosto según CNEWA.

“Les escribo hoy con gran preocupación pastoral por la crisis que se vive en Gaza”, dijo el arzobispo, quien también dirige la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, en su carta. “Nuestra Iglesia lamenta el terrible sufrimiento de los cristianos y otras víctimas inocentes de la violencia en Gaza y sus alrededores, que luchan por sobrevivir, proteger a sus hijos y vivir con dignidad en condiciones extremas”.

En julio, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y UNICEF advirtieron que la crisis de hambre se estaba agravando en la zona devastada, superando los umbrales de hambruna, con más de una de cada tres personas pasando días seguidos sin comer.

El arzobispo Broglio señaló que el Papa León XIV “continúa pidiendo un alto el fuego y que la ayuda entre en el territorio, constatando con gran pesar que ‘Gaza se muere de hambre'”.

Añadió que tanto CNEWA como CRS mantienen sólidas alianzas en la región que permiten a la Iglesia Católica entregar ayuda de forma rápida y eficiente a la Franja de Gaza.

“La situación en Gaza y en todo Oriente Medio clama por la ayuda de la comunidad católica de Estados Unidos”, escribió el arzobispo Broglio. “Les pido que realicen esta colecta y envíen fondos a CNEWA y CRS lo antes posible”.