El Papa nombra a un canonista italiano como prefecto del Dicasterio para los Obispos

Por Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — En el primer nombramiento importante de su pontificado, el Papa León XIV eligió a un experto italiano en derecho canónico para sucederle como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

El arzobispo Filippo Iannone, de 67 años, ha dirigido el Dicasterio para los Textos Legislativos desde 2018 y comenzará su nuevo cargo el 15 de octubre, según anunció la oficina de prensa del Vaticano el 26 de septiembre.

El Papa León, como cardenal Robert F. Prevost, dirigió el Dicasterio para los Obispos y la comisión pontificia desde principios de 2023 hasta su elección como pontífice en mayo.

El dicasterio coordina la búsqueda de candidatos para ocupar el cargo de obispo en la mayoría de las diócesis de rito latino de todo el mundo y hace recomendaciones al papa sobre sus nombramientos.

También se ocupa de la creación, unión y supresión de diócesis, la modificación de los límites diocesanos y la creación de ordinariatos militares y ordinariatos para católicos procedentes de la Comunión Anglicana.