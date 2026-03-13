El Papa León XIV señala a San José como ejemplo de la importancia de ‘estar presente’

El Papa León XVI se dirige a los participantes de la “Cattedra dell’Accoglienza”, un evento cultural y educativo, el 12 de marzo de 2026 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano. Dirigiéndose al grupo una semana antes de la fiesta de San José, el 19 de marzo, el Papa León reflexionó sobre el papel ejemplar del padre adoptivo de Jesús como guardián responsable de la Sagrada Familia. (Foto OSV News/Matteo Pernaselci, Vatican Media)

By Courtney Mares , OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV ha destacado cómo San José, que nunca es citado directamente en la Biblia, es un ejemplo para los cristianos de la importancia de “estar presente”.

En un discurso pronunciado el 12 de marzo, una semana antes de que la Iglesia celebre la fiesta de San José, el Papa León reflexionó sobre el papel ejemplar del padre adoptivo de Jesús como guardián responsable de la Sagrada Familia.

“Es precisamente lo que hizo San José al custodiar la familia que le había sido confiada por el Señor”, dijo el Papa León a los participantes en una conferencia italiana para promover una cultura de solidaridad y hospitalidad.

“En él reconocemos que acoger, además de presencia, es también custodiar. Custodiar significa estar al lado del otro con atención, respetar sus elecciones y cuidar de él”, dijo.

El Papa señaló que esta actitud de cuidado vigilante refleja la naturaleza misma de Dios, a quien las Escrituras presentan como el guardián incansable de su pueblo, haciéndose eco de las palabras del Salmo 121, que describe al Señor como aquel que nunca duerme en su vigilancia sobre Israel.

“José nos muestra que la presencia y la custodia son dimensiones inseparables”, dijo el Papa. “No se cuida sin estar presente, y no se está presente sin asumir la responsabilidad del otro”.

El Papa León recurrió al Evangelio de Lucas, recordando el momento en que María y José perdieron al niño Jesús y pasaron tres días angustiosos buscándolo antes de encontrarlo en el Templo, diciendo que esto “nos enseña que la presencia del otro no es un automatismo, sino el resultado de una búsqueda constante”.

“Nos ha pasado a cada uno de nosotros perder a alguien o algo a lo que estábamos muy unidos. En ese momento nos dimos cuenta de lo valiosa que era esa presencia”, dijo.

La misma dinámica, explicó, puede darse en la vida de fe. “Damos por sentada la presencia de Jesús en nuestra existencia, hasta que de repente parece que ya no está donde lo dejamos. Sentimos una sensación de desorientación”.

El Papa León animó a los participantes en la conferencia a “seguir generando juntos ambientes capaces de promover el bien y la fraternidad en la comunidad cristiana y en la sociedad”.

“Cultiven el carisma de la acogida escuchando al Espíritu Santo, cuyo fruto, nos dice San Pablo, ‘es amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo’ (Gálatas 5,22)”, dijo.

“Que María Santísima y San José los custodien e intercedan por ustedes”.