El Papa León XIV reza para que los líderes abandonen ‘los proyectos de muerte’ en un video de oración por la paz

El Papa León XIV oró para que los líderes mundiales lleguen a “abandonar los proyectos de muerte” en un mensaje de video publicado por el Vaticano el 5 de marzo de 2026, instando a la gente de todo el mundo a orar por la paz. (Captura de pantalla de OSV News/Red Mundial de Oración del Papa)

By Courtney Mares , OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV rezó para que los líderes mundiales lleguen a “abandonar proyectos de muerte” en un mensaje de video difundido por el Vaticano el 5 de marzo en el que se pide a las personas de todo el mundo que recen por la paz.

“Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia”, dijo el Papa León en el video.

“Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”, añadió.

El video de cuatro minutos, publicado por la Red Mundial de Oración del Papa como parte de la intención de oración mensual del Papa para marzo, muestra al Papa León sosteniendo una rama de olivo dentro de la iglesia de San Pellegrino en la Ciudad del Vaticano.

“Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación”, rezó el Papa.

Al comienzo de cada mes, el Papa publica un video en el que ofrece una oración por una intención específica e invita a los fieles a unirse a él.

La selección de marzo para una intención de oración centrada en el desarme y la paz se había anunciado en 2025, pero cobra mayor importancia tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán a principios de esta semana.

“Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista, y poner en el centro la vida de los más vulnerables”, rezó el Papa León. “Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad”.

En el video, el Papa León también repitió las palabras con las que inició su pontificado desde la logia de la basílica de San Pedro el 8 de mayo: “La paz esté con vosotros”, una frase extraída del Evangelio de Juan 20,19, que Jesús dice a sus discípulos después de la Resurrección.

“Señor de la Vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción”, rezó el Papa.

“Tú, que saludaste a tus discípulos diciendo: “La paz esté con vosotros”, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia”.

El Papa concluyó con una oración para que el Espíritu Santo haga de las personas constructores fieles y creativos de la paz en la vida cotidiana.

“Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo”, dijo.