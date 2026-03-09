El Papa León XIV nombra al arzobispo Caccia nuncio en Estados Unidos

El arzobispo Gabriele G. Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, aparece en una foto de 2023 dirigiéndose a la Asamblea General en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. El Papa León XIV nombró al arzobispo Caccia como nuevo nuncio apostólico en Estados Unidos el 7 de marzo de 2026. Sucede al Cardenal Christophe Pierre, quien cumplió 80 años en enero y ocupaba el cargo desde 2016. (Foto OSV News/Rick Bajornas, cortesía de las Naciones Unidas)

Por Courtney Mares, OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV ha nombrado al arzobispo Gabriele G. Caccia embajador del Vaticano en Estados Unidos, seleccionando a un diplomático experimentado para que sirva de enlace crucial entre Roma y el país natal del pontífice.

El Vaticano anunció el nombramiento del nuevo nuncio apostólico el 7 de marzo, nombrando al arzobispo Caccia, de 68 años, para suceder al cardenal Christophe Pierre, quien cumplió 80 años en enero y ocupaba el cargo desde 2016.

Un nuncio es un representante diplomático del Vaticano con rango de embajador. Actúa como embajador de la Santa Sede ante el gobierno y como representante de la Iglesia católica en el país anfitrión, manteniendo los vínculos entre los obispos locales y Roma.

El arzobispo Caccia, natural de Milán, ya cuenta con una importante experiencia en Estados Unidos, ya que desde 2020 ha sido observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Como nuncio papal en Estados Unidos, el arzobispo Caccia desempeñará un papel clave en el proceso de selección para el nombramiento de obispos estadounidenses y servirá de enlace entre los obispos y el clero de Estados Unidos y el Papa, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas propias de un embajador extranjero destinado en Estados Unidos.

Al igual que su predecesor, el arzobispo Caccia será el principal contacto del Papa con la administración del presidente Donald Trump, en un momento en que las políticas de inmigración de la administración se enfrentan a una resistencia cada vez mayor por parte de los obispos estadounidenses.

El arzobispo Caccia declaró el 7 de marzo que se sentía “honrado y profundamente conmovido por la decisión del Santo Padre de nombrarme nuncio apostólico en el país y la Iglesia donde él mismo nació y se crió”.

“Acepto esta misión con alegría y con cierto temor, consciente de la gran confianza depositada en mí y de mis propias limitaciones, pero confiado en el apoyo y la guía de Su Santidad a través de la oración”, afirmó el arzobispo.

Durante sus años de servicio en las Naciones Unidas en Nueva York, el arzobispo Caccia afirmó haber experimentado “calidez y apertura” por parte de la Iglesia local, el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. “Confío en que su generosidad y colaboración me ayudarán a llevar a cabo esta nueva misión al servicio de la comunión y la paz”.

El arzobispo Caccia invocó “las bendiciones de Dios Todopoderoso” para todos, “especialmente en este año que marca el 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos de América”.

El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), el arzobispo Paul S. Coakley, de Oklahoma City, acogió con beneplácito el nombramiento en nombre de sus hermanos obispos.

“Deseo expresarle nuestra más cordial bienvenida y nuestro apoyo en la oración mientras desempeña sus responsabilidades en todo Estados Unidos, y esperamos con interés trabajar con él”, dijo el arzobispo en un comunicado.

El arzobispo Coakley también expresó su “sincero y orante agradecimiento” al cardenal Pierre, destacando sus “numerosas oportunidades de trabajar con el cardenal Pierre a lo largo de los años, especialmente durante los últimos cuatro meses a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos”, desde la elección del prelado de Oklahoma en noviembre como presidente de la USCCB.

“Gracias, Eminencia, por su incansable servicio a la Iglesia en Estados Unidos y, en nombre de mis hermanos obispos, le ofrezco nuestras más sinceras oraciones y nuestros mejores deseos en su jubilación”, dijo el arzobispo Coakley.

El arzobispo Caccia es un diplomático del Vaticano formado en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma. Tiene un doctorado en teología sagrada y una licenciatura en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana.

Entre sus anteriores cargos diplomáticos se incluyen el de nuncio apostólico en Filipinas y Líbano, y anteriormente el de agregado diplomático en Tanzania. También trabajó como asesor de asuntos generales en la Secretaría de Estado bajo el mandato de San Juan Pablo II en Roma.

El cardenal Pierre, quien pasó casi cinco décadas al servicio de la diplomacia vaticana, se ganó el respeto generalizado de los obispos estadounidenses por identificar a los candidatos episcopales que encarnaban las prioridades del Papa Francisco, evitando al mismo tiempo la polarización. Fue elevado al Colegio Cardenalicio en 2023 y se espera que divida su jubilación entre su Francia natal y Roma.

Estados Unidos y la Santa Sede mantienen relaciones diplomáticas formales desde 1984, cuando el presidente Ronald Reagan y San Juan Pablo II establecieron relaciones plenas. Sin embargo, la relación se remonta a la fundación de Estados Unidos, cuando Benjamin Franklin transmitió un mensaje de George Washington al papa Pío VI en 1788, en el que afirmaba que el compromiso de la nueva república con la libertad religiosa significaba que el gobierno no intervendría en el nombramiento de los obispos.

Estados Unidos mantuvo relaciones consulares con los Estados Pontificios desde 1797 y relaciones diplomáticas desde 1848 hasta 1867, aunque no a nivel de embajador. El Congreso prohibió la financiación de las relaciones con el Vaticano en 1867, una medida impulsada en parte por el sentimiento anticatólico. Durante más de un siglo después, el contacto se basó en enviados personales, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que Reagan y Juan Pablo II restablecieron las relaciones formales.

El actual embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, con sede en Roma, es el embajador Brian Burch, que presentó sus credenciales al Papa León XIV en septiembre.