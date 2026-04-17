El Papa León XIV llega a Camerún como un ‘servidor del diálogo’ en medio de un violento conflicto separatista

Mujeres de la Arquidiócesis de Yaundé, Camerún, esperan el paso del Papa León XIV el 15 de abril de 2026, durante la visita del Papa al país. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Courtney Mares, OSV News

YAUNDÉ, Camerún (OSV News) — El Papa León XIV llegó a Camerún el 15 de abril y lanzó un enérgico llamado a la paz a una nación marcada por años de violencia separatista, diciendo a los líderes del país que hay mucha “hambre y sed de justicia”, mientras miles de personas se alineaban en las calles de la capital para darle la bienvenida.

En su discurso ante las autoridades civiles en el Palacio Presidencial de Yaundé, el Papa dijo que venía “como pastor y como servidor del diálogo, de la fraternidad y de la paz”, reconociendo el “profundo sufrimiento” causado por los combates que han azotado las regiones de habla inglesa del noroeste y suroeste del país desde 2017.

Han habido “vidas perdidas, familias desplazadas, niños privados de la escuela, jóvenes que no ven un futuro”, dijo el Papa, mientras el presidente Paul Biya, el autoritario de 93 años que ha gobernado Camerún durante más de cuatro décadas, se sentaba a su lado.

“Detrás de las estadísticas hay rostros, historias y esperanzas heridas”, dijo el Papa León.

La visita se produce en medio de un conflicto entre las milicias separatistas anglófonas y las fuerzas gubernamentales que ha causado la muerte de más de 6.500 personas y ha desplazado a más de 500.000 desde que comenzaron las hostilidades armadas en 2017.

Según las Naciones Unidas, alrededor de 1,8 millones de los 4 millones de residentes de las regiones anglófonas necesitan asistencia humanitaria, mientras que aproximadamente 250 000 niños se han visto afectados por el cierre de las escuelas.

Apenas unos días antes de la visita Papal, la alianza separatista de las regiones anglófonas de Camerún declaró un alto el fuego de tres días, afirmando que garantizaría un “paso seguro” para permitir que los civiles y los visitantes se desplazaran libremente durante la estancia del Papa.

El Papa y Biya mantuvieron una reunión privada a solas antes del discurso público. Antes de la visita, un destacado sacerdote jesuita camerunés, el padre Ludovic Lado, había instado públicamente al Papa a no venir, advirtiendo que la visita podría interpretarse como un respaldo a un gobierno que, según él, había cometido un “fraude masivo” para prolongar el mandato de Biya tras las controvertidas elecciones presidenciales de octubre de 2025. El padre Lado afirmó que decenas de civiles habían perdido la vida en los disturbios postelectorales.

En declaraciones a OSV News en el Palacio Presidencial, el obispo Michael Miabesue Bibi de Buea, una de las regiones afectadas por el conflicto separatista, explicó que ha habido “mucha controversia” en Camerún tras las elecciones.

El obispo destacó que no tiene ninguna duda de que el Papa León estaba bien informado antes del viaje sobre la realidad de la situación política en Camerún. En respuesta a la controversia sobre la reunión del Papa con Biya, el obispo dijo: “Creo que no hay ningún ser humano tan malo que el Santo Padre no pueda visitar”, y agregó que espera que la visita del Santo Padre sea “un momento de conversión” para el país.

En su discurso, el Papa León subrayó ante los políticos de Camerún que la paz “es responsabilidad de todos; en primer lugar, de las autoridades civiles”, y que la “transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al Estado de derecho son esenciales para restablecer la confianza”.

Invocó a San Agustín, citando “La ciudad de Dios”, donde se dice que quienes gobiernan deben gobernar no “por afán de dominio, sino por su obligación de mirar por ellos”.

Camerún se enfrenta a múltiples crisis simultáneas. Más allá del conflicto anglófono, los militantes de Boko Haram llevan a cabo ataques en el extremo norte desde el otro lado de la frontera con Nigeria. El país también sigue sumido en una tensa situación política tras las controvertidas elecciones que mantuvieron en el poder a Biya, el jefe de Estado en activo de mayor edad del mundo.

Biya se dirigió a los allí reunidos en el Palacio Presidencial antes del discurso del Papa; el anciano presidente habló con voz débil y ronca. Biya lleva tanto tiempo en el poder que ya era jefe de Estado en 1985, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Camerún por primera vez.

El Papa León llegó a Yaundé, la capital camerunesa, tras un vuelo de cinco horas desde Argel, Argelia, la primera parada de una gira por cuatro naciones africanas que también incluirá Angola y Guinea Ecuatorial.

Camerún recibe el sobrenombre de “África en miniatura” por su diversidad geográfica y cultural. El país alberga a más de 8 millones de católicos y cuenta con más de 200 idiomas, además de sus dos idiomas oficiales, el francés y el inglés.

Multitudes se alinearon a lo largo de kilómetros en las calles a medida que pasaba la caravana Papal, con escolares que ondeaban banderas del Vaticano y mujeres que lucían vestidos confeccionados con telas coloridas y personalizadas, estampadas con la imagen del Papa.

Los líderes católicos locales expresaron su esperanza de que la visita pudiera ser transformadora.

El arzobispo Andrew Nkea de Bamenda, presidente de la conferencia episcopal del país, declaró a OSV News antes de la visita que cree que la presencia del Papa podría traer “milagros tangibles” para la paz.

Señaló que las comunidades de la diáspora, los políticos e incluso los combatientes separatistas habían expresado un deseo común por el mensaje del Papa, diciendo al unísono: “Bienvenido, Santo Padre. Ayúdenos a alcanzar la paz”.

El jueves 16 de abril, el Papa tiene previsto viajar a Bamenda –el epicentro del conflicto separatista– donde presidirá un encuentro por la paz en la Catedral de San José y celebrará una misa al aire libre en el Aeropuerto Internacional de Bamenda.

Hace cinco meses, el obispo John Berinyuy Tatah, obispo auxiliar de Bamenda, fue uno de los secuestrados por los separatistas en la región, retenido durante dos semanas antes de ser liberado. En ese entonces, Berinyuy Tatah era sacerdote; el Papa León lo nombró obispo en febrero.

Más adelante, durante su visita de cuatro días, el Papa viajará a Douala, la ciudad más grande de Camerún, para celebrar una Misa en un estadio que se espera que atraiga a multitudes, antes de regresar a Yaundé para reunirse con estudiantes y profesores de la Universidad Católica de África Central. Partirá hacia Angola el 18 de abril.

El padre Gabriel Abega Owona, un sacerdote camerunés de la Diócesis de Sangmélima, declaró a OSV News el día de la llegada del Papa: “Para mí, la presencia del Papa en Camerún no es solo un evento diplomático, sino una caricia del Sucesor de Pedro a una tierra que sufre y espera”.

“Su visita les dice a los cameruneses: ‘No están olvidados’. Es un llamado a la reconciliación nacional y un recordatorio a los líderes políticos sobre la responsabilidad y la justicia”, afirmó.