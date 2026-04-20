El Papa León llega a Angola y hace un llamamiento a fomentar un ‘modelo justo de convivencia’

Courtney Mares, OSV News

LUANDA, Angola (OSV News) — El Papa León XIV aterrizó en Luanda, la capital de Angola, el sábado 18 de abril, dando inicio a una visita de tres días a este país del sur de África, donde viven 20 millones de católicos.

La visita del Papa se produce en un momento en que Angola sigue enfrentándose a profundos desafíos sociales. A pesar del sólido crecimiento económico impulsado por los ingresos del petróleo y los diamantes, el país se encuentra entre los que tienen la esperanza de vida más baja y entre los que tienen la mortalidad infantil más alta del mundo. La desigualdad y la corrupción siguen siendo preocupaciones persistentes en un país que aún se recupera de una guerra civil que duró décadas.

“Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!”, dijo el Papa en su primer discurso ante las autoridades gubernamentales de Angola.

El Papa León instó a los líderes políticos adinerados de Angola a que “antepongan el bien común al interés particular, sin confundir jamás la parte de ustedes con el todo. La historia les dará la razón, incluso si algunos les son hostiles en el futuro inmediato”.

“La Iglesia católica, cuyo servicio al país ustedes aprecian, desea ser la levadura en la masa y fomentar el crecimiento de un modelo justo de convivencia, libre de la esclavitud impuesta por élites con riquezas desmedidas y falsas alegrías”, dijo.

Las cicatrices de la brutal guerra civil de Angola, que se cobró entre 500.000 y 800.000 vidas entre 1975 y 2002, aún no han sanado del todo. Las minas terrestres aún salpican el campo, y el obispo Vicente Sanombo, de la Diócesis de Kuito-Bié, dijo que espera que la visita papal sirva de catalizador para la sanación nacional continua, una aspiración expresada en el lema de la visita papal: “El Papa León XIV, peregrino de la esperanza, la reconciliación y la paz, bendice a Angola”.

“Su pueblo ha sufrido cada vez que esta armonía se ha visto quebrantada por la arrogancia de unos pocos. Llevan las cicatrices tanto de la explotación material como del intento de imponer una idea sobre las ideas de otros”, dijo el Papa León. “África necesita urgentemente superar las situaciones y los fenómenos de conflicto y enemistad que desgarran el tejido social y político de muchos países, alimentando la pobreza y la exclusión”.

Las raíces católicas de Angola son profundas. El catolicismo llegó con los misioneros portugueses en 1491, y el país permaneció bajo el dominio colonial portugués hasta 1975. Según las últimas estadísticas del Vaticano, el 58% de la población se identifica como católica, con 1.511 sacerdotes que atienden a más de 20 millones de fieles, lo que supone una proporción de más de 13.000 católicos por sacerdote.

“La verdadera alegría, que la fe reconoce como un don del Espíritu Santo, nos libera de esta alienación”, afirmó el Papa. “Examinemos, pues, nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas, porque sin alegría no hay renovación; sin interioridad no hay liberación; sin encuentro no hay política; sin el otro no hay justicia”.

El avión papal, un jet fletado de ITA Airways, aterrizó poco antes de las 4 de la tarde del sábado tras un vuelo de dos horas desde Yaundé, Camerún. En el aeropuerto, el Papa fue recibido por el presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço.

A bordo del avión papal, el Papa León habló con los periodistas, rechazando la “narrativa” mediática que lo ha enfrentado al presidente Donald Trump desde el inicio de su viaje apostólico de 11 días a África.

“Vengo a África principalmente como pastor, como líder de la Iglesia Católica, para estar con todos los católicos africanos, para celebrar con ellos, para animarlos y acompañarlos”, dijo a la prensa.

El Papa León se desplazó desde el aeropuerto hasta el palacio presidencial en un papamóvil descapotable, saludando a las multitudes en las calles de Luanda. A continuación, se reunió en privado con el presidente Lourenço, quien actualmente cumple su segundo mandato como presidente desde 2017.

La visita papal a Angola, programada hasta el 21 de abril, llevará al Papa León más allá de la capital. Tiene previsto viajar al lugar de peregrinación del Santuario de Nuestra Señora de Muxima, uno de los lugares católicos más venerados del país, donde dirigirá un rosario público con los peregrinos.

También visitará la ciudad nororiental de Saurimo para celebrar una Misa al aire libre y visitar un hogar de ancianos, donde se espera que asistan muchos refugiados de la vecina República Democrática del Congo, antes de reunirse con miembros de la comunidad católica local en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Luanda.

Cornelio Bento, un periodista de radio católico angoleño que viaja con el cuerpo de prensa del Vaticano para el viaje con el Papa Leo, dijo a OSV News que Muxima es un lugar al que muchas personas acuden en peregrinación todos los días, llevando sus preocupaciones y sus esperanzas al corazón de Nuestra Señora. Añadió que es un lugar de peregrinación especial para las mujeres que desean tener un hijo.

“Si vas al Santuario de Muxima, escucharás muchas historias de milagros”, dijo Bento.

“La información que me han dado mis colegas en el país es que Muxima está llena. Está llena y la gente sigue llegando”, añadió, señalando que ya se ha reunido una gran multitud el día antes de la visita prevista del Papa al santuario mariano.

Bento trabaja para el medio de comunicación católico Radio Ecclesia, que fue cerrado junto con otras instituciones católicas por el gobierno comunista de Angola poco después de que el país declarara su independencia en 1975 y no volvió a abrir hasta finales de la década de 1990.

En su discurso en el país, el Papa León aseguró a los angoleños que está rezando por las víctimas de las fuertes lluvias e inundaciones en la ciudad central de Benguela, Angola, y expresó su cercanía a las familias que han perdido sus hogares. El discurso del Papa concluyó su agenda pública del día y fue seguido por una cena privada con los obispos católicos de Angola.