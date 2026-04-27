El Papa León: La Santa Sede no aprueba las bendiciones formales de las uniones entre personas del mismo sexo, pero todos son bienvenidos en la Iglesia

Por Courtney Mares, OSV News

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (OSV News) — Este 23 de abril, el Papa León XIV dijo a bordo del avión Papal que la Santa Sede no aprueba las bendiciones formalizadas de parejas del mismo sexo, al tiempo que subrayó que la unidad o la división de la Iglesia “no deben girar en torno a cuestiones sexuales” y que todas las personas son bienvenidas en la Iglesia Católica.

El Papa hizo estas declaraciones durante una amplia rueda de prensa en el vuelo de regreso de Malabo, Guinea Ecuatorial, a Roma, donde el avión papal aterrizó después de las 7:15 p.m. hora local. Hablando en inglés, español e italiano, el Papa León respondió a cinco preguntas de los periodistas que abarcaron desde el cambio de régimen en Irán hasta la dignidad de los migrantes, en las que el Papa afirmó el derecho de los países a hacer cumplir sus leyes fronterizas, al tiempo que subrayó que los migrantes son seres humanos que no deben ser tratados como “animales”.

La conferencia de prensa puso fin a un viaje apostólico de 11 días y 18 vuelos, de más de 11.000 millas a través de Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, con mucho el viaje más largo de su pontificado.

Se le preguntó al Papa León sobre la decisión del cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, de autorizar la bendición de parejas del mismo sexo en su arquidiócesis el día anterior, y cómo el Papa pretendía preservar la unidad en la Iglesia global a la luz de ello.

“En primer lugar, creo que es muy importante comprender que la unidad o la división de la Iglesia no deben girar en torno a cuestiones sexuales”, dijo el Papa León. “Tendemos a pensar que cuando la Iglesia habla de moralidad, el único tema moral sea el sexual. Y, en realidad, creo que hay cuestiones mucho más importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres, la libertad religiosa, que tendrían prioridad sobre ese tema concreto”.

El Papa dijo que la Santa Sede ya había comunicado su postura a los obispos alemanes.

“La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de parejas, en este caso, de parejas homosexuales, como usted ha preguntado, o de parejas en situaciones irregulares”, dijo.

El Papa León estableció una distinción entre esas bendiciones formalizadas y las bendiciones generales que “permitió específicamente el Papa Francisco al decir que ‘todas las personas pueden recibir la bendición’”.

“Cuando un sacerdote da una bendición al final de la misa, cuando el Papa da una bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, son bendiciones para todas las personas”, explicó, refiriéndose a la Misa celebrada esa mañana en Guinea Ecuatorial.

El Papa León continuó diciendo que la “conocida expresión del Papa Francisco de ‘Tutti, tutti, tutti’ (‘todos, todos, todos’) es una expresión de la convicción de la Iglesia de que todos son bienvenidos; todos están invitados”.

“Todos están invitados a seguir a Jesús, y todos están invitados a buscar la conversión en sus vidas”, dijo el Papa León. “Más allá de eso, creo que el tema puede causar más desunión que unidad, y que deberíamos buscar formas de construir nuestra unidad centrados en Jesucristo y lo que Jesucristo enseña”.

El Papa León también se pronunció con firmeza sobre el tema de la migración, afirmando que los Estados tienen derecho a hacer cumplir sus fronteras, al tiempo que insistió en que se debe respetar la dignidad de los migrantes.

“Personalmente creo que un estado tiene derecho a poner reglas para su fronteras”, dijo. “No digo que todos deban entrar como sea, sin un orden, creando a veces situaciones más injustas en el lugar donde llegan de aquellas que han dejado atrás”.

Continuó subrayando que los migrantes “son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peor que a las mascotas de casa, (que a) los animales”.

El Papa respondía a una pregunta sobre la migración africana a España, un tema que se espera que aborde durante una visita prevista al país del 6 al 12 de junio. Ese viaje concluirá en las Islas Canarias, el archipiélago español que sirve como principal punto de entrada en el Atlántico para los migrantes que cruzan desde África Occidental.

El Papa León desafió a las naciones más ricas a abordar las causas fundamentales de la migración en lugar de centrarse únicamente en la vigilancia fronteriza.

“¿Qué hace el Norte del mundo para ayudar al Sur del mundo y aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro?”, preguntó.

“África para muchas personas es considerada un lugar al que se puede ir para extraer los minerales, llevarse sus riquezas para la riqueza de otros, en otros países”, dijo.

“Quizá a nivel mundial debemos trabajar mucho más para promover una mayor justicia, igualdad (y) el desarrollo de estos países africanos para que no haya necesidad de emigrar hacia España” u otros países, subrayó.

En cuanto a la guerra de Irán, el Papa León hizo un llamado a continuar el diálogo y a proteger a los civiles inocentes, y compartió un detalle personal para resaltar el costo humano de la guerra.

“Llevo conmigo una foto de un niño musulmán que, durante la visita al Líbano, estaba allí esperando con un cartel que decía: ‘Bienvenido, Papa León’, y luego, en esta última parte de la guerra, fue asesinado”, dijo.

“La cuestión de Irán es evidentemente muy compleja”, dijo el Papa León. “En las mismas negociaciones que están intentando llevar a cabo, un día Irán dice ‘sí’, Estados Unidos dice ‘no’, y viceversa; y no sabemos adónde va esto”.

“Se ha creado esta situación caótica, crítica para la economía mundial. Pero además hay toda una gran cantidad de personas inocentes en Irán que están sufriendo por esta guerra”, añadió.

Un periodista también le preguntó al Papa si condenaba la ejecución en curso de opositores políticos por parte de Irán. Según Associated Press, Irán ejecutó esa mañana a otro miembro del grupo opositor en el exilio Mujahedeen-e-Khalq, la novena ejecución de este tipo desde que comenzaron los combates.

Las autoridades iraníes ejecutaron a más de 2.000 personas en 2025, la cifra anual más alta desde finales de la década de 1980, según el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán.

“Yo condeno todas las acciones injustas. Condeno el hecho de quitar la vida a otras personas. Condeno la pena capital”, dijo el Papa León, y agregó que la vida debe protegerse desde la concepción hasta la muerte natural. “Cuando un régimen, cuando una nación, toma decisiones que quitan la vida a otras personas de forma injusta, es obvio que eso es algo que debe ser condenado”.

El Papa León también defendió la práctica de la Santa Sede de mantener relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios, diciendo que hay un trabajo de fondo que promueve la justicia y los esfuerzos humanitarios.

La pregunta surgió en el contexto de sus reuniones durante el viaje con el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial, quien ha gobernado desde que tomó el poder en un golpe de Estado en 1979, y con el presidente Paul Biya de Camerún, de 93 años, quien ha gobernado durante más de cuatro décadas.

“No siempre hacemos grandes declaraciones, ya sea criticando, juzgando o condenando. Pero hay muchísimo trabajo que se lleva a cabo entre bastidores para promover la justicia, para promover causas humanitarias, en ocasiones situaciones en las que pueda haber presos políticos, para buscar y encontrar una forma de que sean liberados”, dijo el Papa León.

“La Santa Sede, al mantener, por así decirlo, una neutralidad… (está) en realidad tratando de encontrar una manera de aplicar el Evangelio a situaciones concretas para que la vida de las personas pueda mejorar”, dijo.

Antes de responder a las preguntas, el Papa León reflexionó sobre el viaje en sí mismo, señalando que, aunque el interés por el mismo tiende a centrarse en cuestiones políticas, el objetivo principal de un viaje apostólico es estar cerca del pueblo de Dios.

“El viaje debe interpretarse sobre todo como una expresión de la voluntad de anunciar el Evangelio, de proclamar el mensaje de Jesucristo. Es, pues, una forma de acercarnos al pueblo en su alegría, en la profundidad de su fe, pero también en su sufrimiento”, dijo.

Al final de su última Misa en el continente ese mismo día, el Papa ofreció una reflexión final sobre lo que África le había dado.

“Me voy de África llevando conmigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad; es un tesoro grande: hecho de historias, de rostros, de testimonios, alegres y sufridos, que enriquecen abundantemente mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro”, dijo.

“Como en los primeros siglos de la Iglesia, hoy África está llamada a contribuir significativamente a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano”.