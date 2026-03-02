El Papa León advierte que si la diplomacia no se impone a la violencia en Irán y Oriente Medio la situación se volver un ‘abismo irreparable’

Por Paulina Guzik, OSV News

(OSV News) — El Papa León XIV ha hecho un ferviente llamamiento para que se restablezca la diplomacia en “estas horas dramáticas” en Oriente Medio e Irán, condenando el uso de armas que causan “destrucción, dolor y muerte”.

El Papa León pronunció estas palabras aproximadamente 12 horas después de que Estados Unidos e Israel revelaran que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, se encuentra entre los altos dirigentes del país asesinados en su ataque inicial contra Irán, iniciado en la mañana del 28 de febrero.

Durante su oración dominical del Ángelus del 1 de marzo, el Papa dijo que estaba siguiendo “con profunda preocupación” estos acontecimientos y advirtió de una posible “tragedia de enormes proporciones”. Hizo un llamamiento encarecido a las partes beligerantes para que asumieran “la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia” antes de que se convirtiera en “un abismo irreparable”.

El Papa insistió en que las naciones volvieran a la diplomacia.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”, afirmó.

El actual ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido como objetivo Teherán y otras ciudades del país, con los países del Golfo atrapados en el fuego cruzado mientras Irán lanza ataques de represalia.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo el Santo Padre.

“Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica, basada en la justicia”, añadió, instando al mundo a “seguir rezando por la paz”.

Lo que el Papa León denominó una “espiral de violencia” siguió desarrollándose el domingo, a medida que los ataques mutuos se intensificaban hora tras hora en todo Oriente Medio.

Israel e Irán lanzaron nuevos ataques el 1 de marzo, y la BBC informó de que la Agencia de Noticias de la República Islámica, gestionada por el Estado iraní, había declarado que Teherán había sufrido 60 ataques en 24 horas, que habían dejado 57 muertos, cifras proporcionadas, según se informa, por la Sociedad de la Media Luna Roja de la provincia de Teherán.

El ejército israelí afirmó el 1 de marzo que sus ataques habían matado a 40 comandantes iraníes, entre ellos Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. La televisión estatal iraní confirmó la muerte.

En las primeras 24 horas del conflicto, dos personas murieron en Tel Aviv cuando un misil iraní impactó en un edificio residencial, mientras que 120 personas resultaron heridas en Israel por los contraataques de Irán, según informó The Jerusalem Post.

The Guardian informó de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó el asesinato del líder supremo de Irán como “una guerra abierta contra los musulmanes” y afirmó que Irán “considera el derramamiento de sangre y la venganza contra los autores y comandantes de este crimen como su deber y derecho legítimos, y cumplirá con esta gran responsabilidad y deber con todas sus fuerzas”.

Rusia, país aliado de Irán, condenó el asesinato de Jamenei, y el presidente Vladimir Putin afirmó que el “asesinato” de Jamenei era una “violación cínica de todas las normas de la moralidad humana”.

El presidente Donald Trump publicó el 1 de marzo en Truth Social una advertencia a Irán para que no tomara más represalias.

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca”, escribió el presidente Trump en su red social.

Añadió: “¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LES GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!”.

El Papa León, durante su llamamiento del Ángelus, recordó a la gente que en los últimos días “llegan además noticias preocupantes de enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán”. Y elevó una “súplica por un urgente retorno al diálogo”.

“Recemos juntos para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo”, dijo, y añadió: “Solo la paz, don de Dios, puede sanar las heridas entre los pueblos”.