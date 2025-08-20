El Papa establece el 22 de agosto como día de oración y ayuno por la paz en Ucrania y Tierra Santa

El Papa León XIV se dirige a los visitantes durante su audiencia general en la Sala de Audiencias Pablo VI del Vaticano el 20 de agosto de 2025. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO — El Papa León XIV pidió a los católicos que observaran el 22 de agosto como día de oración y ayuno por la paz y la justicia, especialmente en Ucrania y Tierra Santa.

Al final de su audiencia general del 20 de agosto, el Papa señaló que la Iglesia celebrará la memoria de la Santísima Virgen María Reina el 22 de agosto.

“Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo”, dijo, “invito a todos los fieles a vivir una jornada, la del el 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia, y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”.

“Que María, Reina de la Paz, interceda para que los pueblos para que puedan alcanzar el camino y la vía de la paz”, rezó.

La noche antes de su audiencia, mientras saludaba a las personas que se habían reunido fuera de la Villa Barberini en Castel Gandolfo, el Papa León dijo a los periodistas que las nuevas iniciativas diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania son motivo de esperanza, pero que aún queda mucho por hacer.

“Hay esperanza. Todavía tenemos que trabajar duro, rezar mucho y buscar el camino a seguir”, dijo el Papa a los periodistas el 19 de agosto, mientras se preparaba para salir de la villa papal y regresar al Vaticano.

Al encontrarse con el Papa al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y una delegación de líderes europeos, los periodistas le preguntaron al Papa León si había tenido noticias de alguno de los líderes.

“De vez en cuando tengo noticias de algunos de ellos”, respondió el Papa, pero no respondió a la pregunta de un periodista que le preguntó si hablaba con Trump.

Al Papa León, que el 16 de agosto cumplió 100 días de papado, también le preguntaron cómo le estaba yendo.

Ha sido “una bendición de Dios”, dijo. “Recibo mucho. Creo firmemente en la gracia del Señor y estoy muy agradecido por la acogida que he recibido”.

Al terminar su segunda y breve estancia en Castel Gandolfo, el Papa León dijo que volvería. “Es una gracia estar aquí”.