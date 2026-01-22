El Papa anima al Camino Neocatecumenal a continuar su misión ‘sin cerrarse en sí mismos’

(OSV News) — El celo por evangelizar y anunciar el Evangelio debe estar atemperado por la caridad y el respeto a la conciencia de cada persona, dijo el Papa León XIV a los miembros del Camino Neocatecumenal.

Dentro de “la Iglesia de Cristo, en la que ningún don de Dios es más importante que otro –excepto la caridad, que los perfecciona y armoniza a todos– y ningún ministerio debe convertirse en motivo para sentirse superiores a los hermanos y excluir a quienes piensan diferente”, dijo el Papa el 19 de enero a los miembros del Camino Neocatecumenal reunidos en el Vaticano.

El Papa se reunió con 1.000 catequistas itinerantes, entre ellos Kiko Argüello, fundador de esta realidad eclesial, junto con el Padre Mario Pezzi y María Ascensión Romero, quienes conforman el equipo internacional responsable del Camino Neocatecumenal en todo el mundo.

Fundado en España en la década de 1960, el Camino Neocatecumenal fue definido por San Juan Pablo II como un “itinerario” de formación católica. Según su sitio web, el Camino está presente en 139 países con 20.300 comunidades en 6.197 parroquias, además de 936 familias en misión en 68 países.

En un comunicado publicado poco después de la audiencia, el Camino Neocatecumenal informó que Argüello le entregó al Papa una copia de un icono del Buen Pastor que pintó en 1982.

Argüello, artista que pintó una serie de iconos en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid en 2004, también presentó una publicación sobre su iconografía, “ya que el Papa tiene programada una visita a España en los próximos meses”, según el comunicado.

En su discurso, el Papa León reconoció los frutos de la labor de evangelización del Camino Neocatecumenal, que “representan una valiosa contribución a la vida de la Iglesia”.

“A todos, especialmente a quienes se han alejado o cuya fe se ha debilitado, les ofrecen la posibilidad de un camino espiritual que les permita redescubrir el significado del Bautismo”, dijo el Papa. “Esto les permite reconocer el don de la gracia que han recibido y, en consecuencia, la llamada a ser discípulos del Señor y sus testigos en el mundo”.

El Papa también expresó su gratitud a las numerosas familias misioneras que dejaron atrás “las seguridades de la vida ordinaria” y se embarcaron en la misión, a veces en zonas peligrosas, “con el único deseo de anunciar el Evangelio y ser testigos del amor de Dios”.

Sin embargo, el Papa también les dijo a los miembros del Camino Neocatecumenal que llevar a cabo la misión de evangelizar requiere también “una vigilancia interior y una sabia capacidad crítica, para discernir algunos riesgos que amenazan siempre a la vida espiritual y eclesial”.

“Debemos recordar siempre que somos la Iglesia y que, si el Espíritu concede una manifestación particular a cada persona, esta se da –como nos recuerda el apóstol Pablo–‘para el bien común’ y, por lo tanto, para la misión misma de la Iglesia”, afirmó.

También los animó a ser “testigos de esta unidad”, recordándoles que, si bien su “misión es particular”, no es “exclusiva”.

“Ustedes hacen mucho bien, pero su propósito es que las personas conozcan a Cristo, respetando siempre el camino de vida y la conciencia de cada persona”, dijo.

El Papa León les dijo a los miembros del Camino Neocatecumenal que debían vivir su espiritualidad “sin aislarse jamás del resto del cuerpo eclesial” y que debían “avanzar con alegría y humildad, sin cerrarse en sí mismos, como constructores y testigos de comunión”.

Enfatizando el apoyo y la gratitud de la Iglesia Católica, el Papa les recordó que “donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”.

“La proclamación del Evangelio, la catequesis y las diversas formas de actividad pastoral deben estar siempre libres de restricciones, rigidez y moralismo, para que no generen sentimientos de culpa y miedo en lugar de liberación interior”, afirmó.

Las palabras del Papa sobre la libertad personal se hicieron eco de declaraciones similares del Papa Francisco, quien, en 2014, advirtió a la Iglesia sobre los peligros de presionar a sus miembros y la importancia de respetar “la eventual elección de quien decidiera buscar, fuera del Camino, otras formas de vida cristiana que le ayuden a crecer en su respuesta a la llamada del Señor”.