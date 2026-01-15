El Papa advierte a los diplomáticos sobre el aumento de la violencia mundial y la erosión de la vida humana

Por Josephine Peterson , Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV advirtió a los diplomáticos sobre el aumento de la inestabilidad mundial, la fractura en la comunicación y el creciente desprecio por la vida humana en su discurso anual ante los representantes ante la Santa Sede.

Dirigiéndose a los representantes de los 184 países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con el Vaticano, el Papa expresó su preocupación por el “debilitamiento” del enfoque y la acción global de los países en determinadas cuestiones, afirmando que “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende”.

Se busca la paz mediante las armas, lo que amenaza el estado de derecho y, por lo tanto, los cimientos de toda convivencia civil pacífica, afirmó en el discurso pronunciado el 9 de enero en el Aula de las Bendiciones del Vaticano.

Expresó su preocupación por la restricción de la libertad religiosa en todo el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada, una organización católica internacional de ayuda humanitaria, publicó el año pasado su “Informe sobre la libertad religiosa en el mundo”, en el que concluía que el 64,7% de la población mundial vive en países con “violaciones graves o muy graves de la libertad religiosa”.

Citó los ataques mortales contra comunidades cristianas en África y Oriente Medio, al tiempo que advirtió de la discriminación menos visible en Europa y América.



El Santo Padre habló brevemente sobre la importancia de tratar a los migrantes con dignidad humana, una cuestión sobre la que lleva meses pronunciándose, antes de centrar sus reflexiones finales en el valor de la familia y los no nacidos.

El Papa afirmó que la Iglesia rechaza enérgicamente “cualquier práctica que niegue o explote el origen de la vida y su desarrollo”.

El Papa reiteró la postura de la Iglesia sobre el aborto, incluida su profunda preocupación por los proyectos destinados a financiar la movilidad transfronteriza con el fin de acceder al llamado “derecho al aborto seguro”.

“Asimismo, considera deplorable que se asignen recursos públicos para suprimir la vida, en lugar de invertirlos en apoyar a las madres y las familias”, dijo.

También se pronunció en contra de la subrogación. “Al convertir la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad de ambos, tanto del niño, que queda reducido a un ‘producto;, como de la madre, al explotar su cuerpo y el proceso generativo y alterar la vocación relacional original de la familia”, afirmó.

En este discurso y a lo largo del año, el Papa se ha pronunciado sobre los conflictos internacionales en curso, incluida la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel y Gaza y la operación militar estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Al analizar los conflictos actuales, dijo, “No podemos ignorar que la destrucción de hospitales, infraestructuras energéticas, viviendas y lugares esenciales para la vida cotidiana constituye una grave violación del derecho internacional humanitario”.

Señaló a las Naciones Unidas como contrapeso a esta tendencia, afirmando que son el centro de la cooperación internacional que defiende los derechos humanitarios y media en los conflictos.

Sin embargo, afirmó que uno de los mayores retos actuales para el diálogo como forma de abordar los conflictos es la pérdida de un entendimiento común del lenguaje.

“Hoy en día, el significado de las palabras es cada vez más fluido y los conceptos que representan son cada vez más ambiguos”, expresó.

“El lenguaje ya no es el medio preferido por los seres humanos para conocerse y relacionarse entre sí”.

Afirmó que las “contorsiones de la ambigüedad semántica” se están convirtiendo “cada vez más en un arma con la cual engañar, o golpear y ofender a los oponentes”. Y sugirió que se utilice un lenguaje más claro y directo en el hogar, la política y los medios de comunicación para abordar estos malentendidos y evitar conflictos a mayor escala.

Continuó diciendo que los esfuerzos por relajar o difuminar el significado de las palabras a menudo se defienden como una forma de proteger la libertad de expresión, pero en realidad la socavan.

“Es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo rápidamente”, afirmó. “Al mismo tiempo, se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo orwelliano que, en un intento por ser cada vez más inclusivo, acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan”.

Cuando se debilitan las fronteras morales o lingüísticas, dijo, no se limita al discurso, sino que se extiende a las restricciones de los derechos humanos básicos y a la capacidad de las personas para actuar de acuerdo con sus creencias morales y religiosas.

Esto, añadió, “puede tratarse del rechazo al servicio militar en nombre de la no violencia, o del rechazo por parte de médicos y profesionales de la salud a participar en prácticas como el aborto o la eutanasia”.

El Papa dijo que, si una sociedad impone la uniformidad moral, corre el riesgo de deslizarse hacia el autoritarismo.

El Papa León concluyó diciendo que, a pesar de los conflictos que se producen en todo el mundo, no faltan signos de valentía y señaló a San Francisco de Asís.

“Su vida brilla con fuerza porque estaba animada por el valor de la verdad”, dijo, “y el conocimiento de que un mundo pacífico se construye a partir de corazones humildes volcados hacia la ciudad celestial”.