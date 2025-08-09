El monasterio franciscano de Nagasaki, que sobrevivió a la explosión atómica, sigue en pie como mensajero de paz

Por Katarzyna Szalajko, OSV News

Hace ochenta años, dos de las armas más mortíferas del mundo fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, provocando una destrucción casi total.

Pero un monasterio católico construido en Nagasaki por un futuro mártir y santo sobrevivió y hasta el día de hoy lleva un mensaje franciscano de paz a un lugar que fácilmente podría hundirse en el odio y la desesperación.

La explosión del 6 de agosto de 1945 en la primera ciudad japonesa, Hiroshima, mató instantáneamente a unas 80.000 personas. El número de víctimas se duplicó en los días y meses siguientes debido a lesiones y enfermedades relacionadas con la radiación. El 9 de agosto de 1945, la ciudad de Nagasaki fue la siguiente en ser devastada por una bomba atómica.

Se estima que entre 40.000 y 75.000 personas murieron instantáneamente por la explosión, el calor y la radiación de la bomba. Miles murieron tras la explosión del “Fat Man”, nombre de la bomba que siguió al destructor de Hiroshima, llamado “Little Boy”.

La explosión aniquiló a aproximadamente 8.500 de los 12.000 feligreses de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Nagasaki, la ciudad más católica de Japón.

Sin embargo, en una ladera del distrito de Hongouchi, un edificio permaneció en pie: un convento franciscano fundado por el padre franciscano polaco Maximiliano Kolbe.

En 1930, el padre Kolbe, ya conocido por fundar la Milicia Inmaculada (MI) en Italia y por fundar Niepokalanów — el mayor convento y centro de medios católicos de Polonia, con sus diversas revistas MI, el primer diario católico polaco y la primera emisora de radio católica — sintió el llamado a expandir su misión hacia el este. Llegó a Japón con poco más que su hábito franciscano y el sueño de difundir la devoción mariana.

“Kolbe llegó a Japón en 1930 prácticamente sin nada, sin siquiera saber el idioma”, declaró a OSV News la virgen consagrada estadounidense Annamaria Mix, quien trabaja en el Archivo de la Milicia Inmaculada en Niepokalanów y pertenece a los Caballeros de la Inmaculada.

“Pero su determinación era increíble. Cuando el obispo de Nagasaki le permitió quedarse con la condición de que enseñara en el seminario, Kolbe aceptó sin dudarlo”.

La ubicación del monasterio se eligió no por conveniencia, sino por convicción. “¿Por qué construir en una colina empinada y difícil? Porque era barato”, explicó Mix.

“La decisión estuvo guiada por la pobreza franciscana. Compró el terreno –unas 4 hectáreas (9,8 acres) en las laderas del monte Hikosan– por 6.800 yenes (46 dólares). Se necesitó un esfuerzo enorme para nivelar el terreno para la construcción”, dijo la archivista estadounidense, originaria de Waterbury, Connecticut.

El monasterio, llamado “Mugensai no Sono” (“El Jardín de la Inmaculada”), se convirtió en la sede de la labor misionera del padre Kolbe en Asia Oriental. Se lanzó una versión en japonés de la revista MI llamada “Seibo no Kishi” (que en japonés significa “Caballero de la Inmaculada”), y se formó una pequeña comunidad religiosa en torno al apostolado editorial.

Mientras inspeccionaba la ladera de Hongouchi, el padre Kolbe descubrió un manantial natural e imaginó transformar el lugar en una réplica de la gruta de Lourdes del santuario francés.

“Profundamente devoto de Nuestra Señora de Lourdes”, declaró Mix a OSV News, el padre Kolbe “veía la gruta como un ancla espiritual y un símbolo de sanación. Años antes, él mismo había experimentado la sanación a través del agua de Lourdes mientras estudiaba en Roma”.

La gruta de Nagasaki, terminada por los frailes bajo su dirección, permanece intacta hasta el día de hoy: un lugar tranquilo de oración y devoción mariana, un eco de la misión de toda la vida de San Kolbe.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, el padre Kolbe –quien, en ese momento, y debido al deterioro de su salud, tuvo que regresar a su Polonia natal desde Japón durante tres años– continuó apoyando a sus hermanos japoneses.

Al escribirle a un amigo en Nagasaki tras su regreso a Polonia, confesó: “Nunca olvidaré Japón; de hecho, siempre rezo por él”.

Para el futuro santo, la misión japonesa fue más que un capítulo en su camino apostólico: le unió un vínculo espiritual. Creía profundamente en la apertura del pueblo japonés a la verdad divina, llamándolo “un pueblo que realmente busca la religión auténtica”. Esa creencia lo impulsó a seguir orando y sacrificándose por su salvación, incluso desde la distancia.

En una carta fechada el 10 de septiembre de 1940, escrita desde Niepokalanów, el padre Kolbe expresó su alegría por la resiliencia de la misión japonesa a pesar de los desafíos de la comunicación en tiempos de guerra. Elogió la labor de los frailes en hospitales, publicaciones y la asistencia a las comunidades vecinas, enfatizando la importancia de la oración y la vida espiritual.

“La oración es el medio más poderoso para traer paz a las almas, para darles felicidad, porque las acerca al amor de Dios… Solo a través de la oración se puede alcanzar el ideal de San Agustín: ‘Amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo'”.

Animó a los frailes japoneses a permanecer fieles a su misión a pesar de las dificultades de la guerra, poniendo todo en manos de María: “Que la Inmaculada los bendiga siempre y en todo lugar”, dijo en su carta de 1940, enfatizando que la verdadera renovación del mundo comienza en cada corazón a través de medios espirituales.

“La oración renueva el mundo”, escribió. “La oración es la condición indispensable para el renacimiento y la vida de cada alma”.

Recientemente, han circulado historias que sugieren que el futuro santo tuvo una visión profética de la bomba atómica y, por lo tanto, eligió la ubicación del monasterio para evitar la destrucción.

Mix, el archivista estadounidense, aclara: “Esa historia no es cierta. Él no previó el bombardeo. El monasterio sobrevivió no gracias a una visión, sino a la Providencia, y, creemos, gracias a la consagración de la comunidad a San José en 1942”.

De hecho, aunque gran parte de Nagasaki fue arrasada, Mugensai no Sono, ahora llamado Seibo no Kishi, permaneció intacto gracias a su ubicación tras una cresta montañosa que lo protegió del impacto directo de la explosión.

Hoy en día, el convento sigue funcionando, albergando frailes, publicando la versión japonesa de la revista “Caballero de la Inmaculada” y recibiendo peregrinos. Un pequeño museo conmemora la labor de San Kolbe en Japón.

San Kolbe fue capturado por los ocupantes alemanes de Polonia el 17 de febrero de 1941; primero fue recluido en la mortífera prisión de Pawiak, de la Gestapo, y trasladado a Auschwitz el 28 de mayo de ese mismo año. A finales de julio, se ofreció a ser encerrado en una celda de hambre mortal para reemplazar a un hombre con familia. El sacerdote falleció el 14 de agosto de 1941.

Su legado sigue vivo, dijo Mix. “La misión que Kolbe inició no terminó con su muerte en Auschwitz. Continúa a través de la Milicia de la Inmaculada, a través de los frailes en Nagasaki y a través de los fieles que visitan el lugar”.

San Juan Pablo II canonizó a San Kolbe el 10 de octubre de 1982.

La labor misionera de San Kolbe influyó en numerosas personas en Japón. Entre ellas se encontraban el hermano Zenon Zebrowski, quien permaneció en Japón y se dedicó a la caridad durante décadas; el Dr. Takashi Nagai, médico y católico converso, que se convirtió en un símbolo de esperanza y paz tras el bombardeo; y Satoko Kitahara, una laica influenciada por la espiritualidad de la Iglesia Misionera Internacional y conocida por su trabajo con los pobres. Las causas de santidad de Nagai y Kitahara están en marcha.

Según Mix, “Kolbe ayudó a encender lo que podríamos llamar ‘bombas atómicas de amor’ en estas personas, cuyas acciones irradiaron fortaleza espiritual mucho después de la guerra”.

El museo del convento en Nagasaki conserva artefactos de la misión del padre Kolbe y cuenta la historia de un hombre que creía que el mundo podía cambiar no con poder ni violencia, sino con amor. Su trabajo en Nagasaki revela la historia de la paciente labor de un misionero que construyó la paz mediante la oración y el trabajo.

“La espiritualidad de Kolbe en la Iglesia Misionera todavía nos habla”, dijo Mix. “Nos recuerda que la verdadera paz no comienza en la política ni en las armas, sino en corazones entregados a Dios a través de la Inmaculada”.

