El arzobispo ora para que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por los inmigrantes

El arzobispo Shelton J. Fabre inciensó una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe durante una Misa en honor a la Emperatriz de las Américas, celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes el 6 de diciembre. (Foto del periódico The Record por Ruby Thomas)

Durante una celebración arquidiocesana de Nuestra Señora de Guadalupe el 6 de diciembre, el arzobispo Shelton J. Fabre oró por los inmigrantes y migrantes y por la aprobación de leyes que los protejan.

La celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta se celebra el 12 de diciembre, tuvo lugar en la Iglesia Our Lady of Lourdes en St. Matthews. La celebración, que incluyó la Misa y el rezo del rosario en varios idiomas, congregó a unas 250 personas, entre ellas personas del clero, religiosos y miembros de las comunidades vietnamita, africana, siro-malabar, hispana/latina.

El arzobispo Fabre presidió la celebración, y el padre David Sánchez, párroco de Our Lady of Lourdes, pronunció la homilía en inglés y español.

Al concluir la Misa, el arzobispo Fabre dijo a la diversa congregación que Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas, es madre de todos.

“Somos uno con una sola madre”, afirmó. “Invoquemos su intercesión para que reconozcamos la dignidad humana de todos, en particular de los inmigrantes y migrantes que vienen aquí en busca de una vida mejor”.

Los fieles vistieron trajes que reflejaban la vestimenta de los pueblos indígenas de México para una Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. También encabezaron la procesión de la liturgia con danza tradicional. (Foto especial para el periódico The Record por Ruby Thomas)

El arzobispo oró por la aprobación de leyes de inmigración que respeten las fronteras y creen un camino hacia la legalización para las personas indocumentadas. Con la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, “que esto se haga realidad muy pronto”, expresó.

En la homilía, el padre Sánchez relató la historia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe.

“En 1531, ella descendió del cielo para visitar el Tepeyac, a un humilde campesino que hoy conocemos como San Juan Diego”, dijo el padre Sánchez.

Nuestra Señora le pidió a San Juan Diego que compartiera su experiencia con el obispo. Juan Diego lo hizo, pero el obispo no le creyó, relató el padre Sánchez. Entonces, Nuestra Señora le indicó a Juan Diego que buscara y llenara su tilma con rosas de castilla. Al regresar ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las rosas, revelando una imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen permanece en la tilma hasta el día de hoy, dijo el padre Sánchez.

La Santísima Virgen María está “siempre entre nosotros”, afirmó. A través de ella, “tenemos la oportunidad de participar en la divinidad de su hijo”.

En el Evangelio de Lucas, cuando el ángel anunció a María que concebiría un hijo, “Ella aceptó el llamado y dijo ‘sí’”, indicó el padre Sánchez. “La pregunta de hoy es: ¿podemos nosotros decir sí? ¿Podemos participar con Jesús mientras nos guía hacia la salvación?”

Un joven que vestía un gabán tradicional mexicano con la imagen de la Virgen de Guadalupe asistió a una Misa especial en honor a la Virgen el 6 de diciembre. (Foto especial para el periódico The Record por Ruby Thomas)

El padre Sánchez continuó diciendo que la Santísima Virgen María siempre se presenta como madre durante sus apariciones en todo el mundo, incluyendo Fátima y Lourdes.

“Siempre aparece como madre, y podemos confiar en su amor”, afirmó.

El padre Sánchez contó que conoció a Nuestra Señora de Guadalupe a través de sus feligreses mexicanos y guatemaltecos cuando llegó a la Arquidiócesis de Louisville hace tres décadas. Señaló que creció con devoción a Nuestra Señora de la Providencia, patrona de su natal Puerto Rico. La fiesta de Nuestra Señora de la Providencia se celebra el 19 de noviembre, añadió.

Aunque la Santísima Virgen María tiene muchos títulos y existen muchas devociones, “Debemos comprender que ella es la madre que nos une. … Al final del día, nos une con la alegría de una madre que desea estar cerca de sus hijos”, dijo el padre Sánchez. “Somos hermanos y hermanas de una misma madre”.

El padre Sánchez concluyó su homilía exclamando en español: “¡Que viva la Virgen de Guadalupe!”, a lo que la congregación respondió: “¡Que viva!”.

Después de la misa, se ofreció una recepción con platillos típicos. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebrará el 12 de diciembre en las parroquias de toda la arquidiócesis.