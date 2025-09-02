El arzobispo Fabre invita a los fieles a unirse a él en oración tras el tiroteo en la escuela católica

Familias y seres queridos se reunieron tras un tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis el 27 de agosto. Un tirador abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de la iglesia de la escuela e hirió a niños que celebraban Misa durante la primera semana de clases matando a dos personas e hiriendo a 17 en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de “absolutamente incomprensible”. (Foto de OSV News/Ben Brewer, Reuters)

El arzobispo Shelton J. Fabre pidió a los fieles de la Arquidiócesis de Louisville la noche del 27 de agosto que se unieran a él en oración por las víctimas de un tiroteo masivo en una parroquia católica de Minneapolis.

El tiroteo ocurrió la mañana del 27 de agosto durante una Misa escolar en la Iglesia católica Annunciation, adyacente a la escuela católica Annunciation.

Las autoridades de Minneapolis informaron al mediodía que dos niños, de 8 y 10 años, habían muerto y otros 17 resultaron heridos que incluían 14 niños. Indicaron que el tirador disparó a través de las ventanas de la iglesia.

“Estamos desconsolados por el tiroteo mortal en la Iglesia católica Annunciation en Minneapolis, donde los estudiantes se reunieron para la Misa escolar esta mañana”, declaró el arzobispo Fabre.

“Estoy entristecido por este acto de violencia sin sentido”, añadió. Invito a los fieles de la Arquidiócesis de Louisville a unirse a mí para orar por el descanso eterno de las almas de los fallecidos, las víctimas heridas y la comunidad de Annunciation. Sigamos orando por la paz en nuestras comunidades.

Además de la declaración del arzobispo Fabre, la Arquidiócesis de Louisville también contactó a los directores y presidentes de las escuelas para hablar sobre la seguridad escolar.

La Superintendente de Escuelas Católicas, Amy Nall, en su declaración a los líderes escolares mencionó: “Como comunidad católica local, nos unimos en oración por nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Annunciation”.

“Esta situación es un recordatorio importante para seguir las prácticas de seguridad”, dijo.

Tras señalar que un tiroteo escolar puede provocar diversas emociones, Nall proporcionó información para ayudar a los líderes a responder a las preocupaciones en sus comunidades escolares.

Sugirió que los líderes garanticen que su plan de gestión de emergencias esté actualizado, se comprenda y se cumpla.

Y señaló que los consejeros escolares “pueden brindar el apoyo necesario a los estudiantes y al personal que puedan verse afectados emocionalmente por este evento”. Además, dijo: “Hemos recibido recursos del Kentucky Center for School Safety y otras agencias, y los compartiremos con ustedes”.

Nall también recordó a los líderes escolares que se apoyen en Dios. “Como comunidad eclesial, elevemos en oración a todos aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre hoy, y apoyémonos en nuestra fe para saber que Dios nunca nos abandona”, dijo.