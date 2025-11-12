El arzobispo Coakley y el obispo Flores son elegidos presidente y vicepresidente de la USCCB

BALTIMORE (OSV News) — El arzobispo Paul S. Coakley, de Oklahoma City, y el obispo Daniel E. Flores, de Brownsville, Texas, fueron elegidos el 11 de noviembre como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Las elecciones de 2025 fueron notables porque marcaron el primer cambio de liderazgo en la conferencia desde que el Papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, comenzó su pontificado en mayo.

El arzobispo Coakley, de 70 años, dirige la Arquidiócesis de Oklahoma City desde 2011. Nació en Norfolk, Virginia, en 1955, hijo de John y Mary Coakley, pero la familia se trasladó a Kansas diez años después. Comenzó sus estudios en el seminario de la Diócesis de Wichita en 1978. Ha sido secretario de la conferencia episcopal, conocida como USCCB por sus siglas en inglés.

El obispo Flores, de 64 años, nació en 1961 en Palacios, Texas, hijo de Fernando Javier Flores y Lydia Dilley Flores. Ingresó en el Seminario de la Santísima Trinidad, una institución asociada a la Universidad de Dallas, en 1981. Dirige la Diócesis de Brownsville desde 2010.

El arzobispo Coakley fue elegido presidente en la tercera ronda de votaciones, y el obispo Flores en la primera ronda para la elección de vicepresidente.

El nuevo presidente y vicepresidente suceden al actual presidente y vicepresidente de la USCCB, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, y al arzobispo William E. Lori, de Baltimore, quienes completarán sus mandatos al final de la asamblea plenaria.