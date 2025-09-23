El Arzobispo celebrará la primera Misa Verde con el nuevo formulario el 25 de septiembre.

El arzobispo Shelton J. Fabre pronunció una homilía en la iglesia de San Francisco de Asís el 2 de octubre de 2024 para la Misa Verde especial. El Equipo Arquidiocesano para el Cuidado de la Creación organizó la liturgia para conmemorar el Tiempo de la Creación. (Foto de archivo de Ruby Thomas)

El arzobispo Shelton J. Fabre celebrará la primera Misa Verde por el cuidado de la creación utilizando el nuevo formulario de oraciones y lecturas bíblicas, añadido al Misal Romano el pasado junio.

El Vaticano emitió un decreto el 8 de junio que describe el nuevo formulario, según OSV News.

La Misa, organizada por el Equipo Arquidiocesano para el Cuidado de la Creación, se celebrará a las 6:30 p.m. el 25 de septiembre en la iglesia St. Raphael, ubicada en 2141 Lancashire Ave.

“Los participantes de la Misa descubrirán que las lecturas presentadas brindan nuevas perspectivas sobre la importancia de ver a Dios a través de su creación”, decía un anuncio. “Extraídas de fuentes bíblicas como el Libro de la Sabiduría, los Salmos y el Nuevo Testamento, las lecturas refuerzan el papel que todos tenemos en vivir en armonía con todas las criaturas de Dios”.

El arzobispo celebró una Misa Verde especial en conmemoración del Tiempo de la Creación el 2 de octubre de 2024 en la iglesia de San Francisco de Asís en los Highlands. Esta fue la primera de este tipo en la arquidiócesis y también fue organizada por el equipo.

Después de la Misa, habrá una recepción en la cafetería de la escuela St. Raphael.