El Árbol del Recuerdo será encendido en el Cementerio Calvary el 5 de diciembre

Madeline Clements cuelga un adorno en el Árbol del Recuerdo el 2 de diciembre, 2022 en el cementerio Calvary en Newburg Road (Foto de archivo del periódico The Record por Ruby Thomas)

El encendido anual del Árbol del Recuerdo en el Cementerio Calvary, ubicado en 1600 Newburg Road, se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 6:30 p.m. Las puertas del cementerio permanecerán abiertas hasta las 6:25 p.m.

Se ofrecerán adornos de vidrio gratuitos para que el público los personalice y los cuelgue en el árbol de Navidad natural en memoria de sus seres queridos.

El evento incluirá una oración con el arzobispo Shelton J. Fabre, encender el árbol y refrigerios.

Los adornos gratuitos también estarán disponibles durante todo el mes de diciembre en la oficina del cementerio. Quienes deseen honrar su memoria, también pueden colgar sus propios adornos en el árbol que se encuentra justo a la entrada del cementerio.

Los adornos se podrán recoger después de Navidad a más tardar el 6 de enero.