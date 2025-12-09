Dos miembros de una comisión vaticana explican por qué la comisión dijo ‘no’ a las diaconisas

Por Gina Christian, OSV News

FILADELFIA (OSV News) — Un informe recientemente publicado por la comisión vaticana sobre el tema del diaconado femenino muestra en última instancia el profundo misterio teológico de la relación de Cristo con la Iglesia, así como el redescubrimiento del diaconado en sí, que llevaba mucho tiempo inactivo, según explicaron los expertos a OSV News.

Por indicación del Papa León XIV, el Vaticano publicó el 4 de diciembre un informe de síntesis de siete páginas de “la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino”.

Creada por el Papa Francisco en 2020, la comisión continuó la labor de un grupo anterior de examinar la historia de las diaconisas en el Nuevo Testamento y las primeras comunidades cristianas.

La comisión, integrada por cinco mujeres y cinco hombres, entre ellos dos diáconos permanentes de Estados Unidos y tres sacerdotes, votó en contra de la ordenación de las mujeres para el diaconado y aplazó el asunto para “un mayor estudio teológico y pastoral”.

Además, la comisión subrayó que la decisión final corresponde al magisterio de la Iglesia católica y pidió una mayor participación de las mujeres en otras áreas de la vida y el ministerio de la Iglesia.

Abordar la cuestión de las diaconisas requiere “la perspectiva de descubrir lo que nuestro Señor querría”, dijo el diácono Dominic Cerrato, uno de los diáconos permanentes estadounidenses que forma parte de la comisión, a OSV News el 4 de diciembre. “En otras palabras, simplemente no podemos decir: ‘Esto es lo que la gente quiere’. Se trata de una cuestión teológica”.

El diácono es director de ‘Diaconal Ministries’, que trabaja para apoyar a los diáconos en su ministerio, y recientemente ha sido jefe de la oficina de diaconado de la Diócesis de Joliet, Illinois.

El propio informe de síntesis, citando al Papa Benedicto XVI, también afirma que se trata principalmente de una cuestión teológica: “Sabemos, sin embargo, que una perspectiva puramente histórica no nos permite llegar a ninguna certeza definitiva. En última instancia, la cuestión debe decidirse a nivel doctrinal”.

El diácono Cerrato y el diácono James Keating, profesor de teología espiritual en el Seminario Kenrick-Glennon de San Louis, han escrito y consultado ampliamente sobre el diaconado permanente y la formación en el seminario. Destacaron que el simple hecho de señalar las referencias históricas de las diaconisas en la Iglesia primitiva puede ocultar las amplias dimensiones teológicas del asunto.

De hecho, dijeron, esas referencias históricas no siempre son bien comprendidas por muchos en primer lugar.

Mientras que el diaconado tiene sus raíces en el nombramiento de siete hombres como tal en Hechos 6, 1-7, las diaconisas “no aparecieron hasta el siglo IV”, explicó el diácono Cerrato.

Su aparición se debió a “condiciones culturales que tendían a segregar más los sexos que en la actualidad”, dijo el diácono Keating, y, según el diácono Cerrato, al hecho de que en aquella época el bautismo, que entonces se realizaba mediante inmersión total en agua, “se hacía al desnudo”.

“Por eso era importante que los obispos, por modestia, no vieran a las mujeres que se presentaban para el bautismo”, dijo el diácono Cerrato.

“No he visto ninguna prueba que sitúe a estas mujeres diaconisas dentro de la liturgia de la Iglesia occidental funcionando como proclamadoras del Evangelio y sirviendo en el altar durante la preparación del pan y el vino”, dijo el diácono Keating, que también formó parte de la comisión.

“La cuestión no es si había o no diaconisas en la Iglesia primitiva. Sin duda las había; eso es innegable”, dijo el diácono Cerrato. “La cuestión es si eran equivalentes al diaconado masculino”.

Sin embargo, “su relación con el obispo era muy diferente, al igual que con el presbiterio. … No había esperanza de que llegaran al sacerdocio”, dijo. “Así que, fundamentalmente, eran… algo diferente a los diáconos varones”.

Una vez que la forma litúrgica del bautismo cambió al rito actual, que ya no requiere la inmersión total, las diaconisas “pasaron a lo que más tarde serían órdenes religiosas”, dijo el diácono Cerrato. “Así que existieron por una razón específica y luego desaparecieron”.

A medida que la Iglesia se expandía, los diáconos también fueron disminuyendo gradualmente, a partir del siglo V. En 1967, el Papa Pablo VI restableció formalmente el diaconado permanente en la Iglesia latina, tras el Concilio Vaticano II, con llamamientos a dicha renovación que se hicieron por primera vez durante el Concilio de Trento y que cobraron impulso durante la Segunda Guerra Mundial.

El diaconado permanente, junto con el presbiterado (sacerdocio) y el episcopado (obispos), es ahora uno de los tres grados del sacramento de las órdenes sagradas en la Iglesia católica.

Este contexto histórico es crucial, dijo el diácono Keating, quien destacó que “la restauración del diaconado” en su conjunto “solo tiene 60 años”.

“La Iglesia todavía está descubriendo su belleza y su misión completa”, dijo. “La reunión de esta comisión indica que la Iglesia está tratando de escuchar al Espíritu Santo a medida que el diaconado… comienza a penetrar en la imaginación de la Iglesia y sus miembros”.

El diácono Keating dijo que la comisión de estudio “parece haber tenido en cuenta tanto los movimientos de ideas seculares (los derechos de la mujer y la igualdad) como los desarrollos históricos y teológicos relativos a la identidad diaconal”.

Al hacerlo, dijo, “la comisión meditó sobre una verdad vital: Cristo es el esposo de la Iglesia”.

El Catecismo de la Iglesia católica, citando a los profetas, a San Juan Bautista, a San Pablo y las palabras del propio Cristo, afirma que la unidad de Cristo con su Iglesia “se expresa a menudo con la imagen del esposo y de la esposa”, con Cristo uniendo a la Iglesia a sí mismo en “una Alianza eterna”.

“La intención de Cristo es abrazar a aquellos que han entrado en el misterio de la fe como su esposa”, explicó el diácono Keating. “En su servicio en el altar, los ordenados encarnan sacramentalmente la propia entrega conyugal de Cristo”.

Es fundamental, dijo el diácono Keating, “que la identidad masculina de Cristo es intrínseca a su misión como esposo” y, como resultado, “fundamentalmente, las mujeres no pueden convertirse en diáconos”.

El diácono Cerrato observó que “si se elimina esta hermosa imagen de Cristo y su esposa, la Iglesia –donde, por supuesto, la cabeza está representada por el clero, y la Iglesia es la esposa” en “una hermosa imagen nupcial”– el resultado es “un transgénero teológico”.

El diácono Keating dijo que la Eucaristía comunica la identidad de Cristo como esposo de su Iglesia, y que “esta ofrenda personal conyugal del único Cristo requiere la misión de tres grados de órdenes sagradas que actúan en unidad en el altar para expresarla”.

Destacó que “con razón, muchos desean corregir cualquier injusticia cometida contra las mujeres a las que se les negaron injustamente cargos y ministerios”, pero, dijo, “la liturgia no ha cometido injusticias hacia las mujeres en su interior”.

“Solo ha llevado en su interior los actos salvíficos de Cristo, el esposo, actos de entrega de sí mismo a su amada esposa”, dijo el diácono Keating.

El diácono Cerrato dijo que también es fundamental aclarar “qué constituye la justicia” y añadió: “Para nosotros, Dios constituye la justicia”.

“La primera revelación que Dios dio es que creó al hombre a su imagen, hombre y mujer”, dijo el diácono Cerrato. “Por eso, la Iglesia entiende que hay una complementariedad entre ambos, que la sociedad rechaza. La sociedad quiere decir que la igualdad significa semejanza. Y la Iglesia dice: ‘No, no significa semejanza en el sentido igualitario. Significa que hay una semejanza, hay una equidad de dignidad, pero hay una complementariedad en ello’. Y comprender la complementariedad nos da una visión de la naturaleza misma de Dios”.

Descartar a las mujeres como diaconisas no excluye una vida de santidad en Cristo, dijo el diácono Keating.

“Por supuesto, las mujeres pueden ser como Cristo gracias a los sacramentos de iniciación”, dijo. “Empoderadas por esta gracia, las mujeres reflejan moralmente a Cristo en la vida cotidiana hasta alcanzar la santidad”.

El diácono Keating, haciendo eco del informe de síntesis de la comisión, dijo que “muchas funciones dentro de la Iglesia, fuera de la liturgia eucarística, donde la ordenación es esencial, deberían estar abiertas a las mujeres”.

“Recientemente hemos visto al Papa Francisco ubicar a mujeres en puestos de poder e influencia gubernamental”, dijo. “Sin duda, el Papa León continuará con esto”.