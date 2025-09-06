¿Dónde se podrá ver la Misa de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati?

Por Gina Christian, OSV News

Miles de personas se reunirán en la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre para la tan esperada canonización de dos santos modernos. Si no puede viajar a Roma, puede seguir cada momento de esta alegre ocasión a través de la transmisión en vivo en el website de OSV News.

El Papa León XIV declarará santos de la Iglesia Católica a los Beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en la liturgia del domingo, erigiéndolos como modelos de santidad, especialmente para niños, jóvenes y adultos jóvenes. La Misa de canonización comienza a las 10:00 a.m. en Roma (4:00 a m. EDT).

La transmisión en vivo del evento por parte de Vatican News estará disponible en osvnews.com, y la transmisión comenzará el 7 de septiembre aproximadamente a las 9:45 a.m. en Roma. Para quienes estén en Norteamérica, la transmisión en vivo comienza:

3:45 a.m. EDT

2:45 a.m. CDT

1:45 a.m. MDT

12:45 a m. PDT

11:45 p.m. 6 de septiembre (Anchorage, Alaska – AKDT)

9:45 p.m. 6 de septiembre (Honolulu – HDT)

Además, la cadena EWTN transmitirá la liturgia y las canonizaciones a medida que se celebren. EWTN en español transmitirá una repetición de la Misa de canonización el 7 de septiembre a las 2 p.m. EDT. Y EWTN en inglés lo hará a las 6 p.m.

También pueden seguir a Catholic News Service Rome, socio de OSV News, en Facebook y X, junto con Carol Glatz, corresponsal principal de CNS Rome, en X, para obtener actualizaciones en vivo sobre las canonizaciones.

Apodado el “Hombre de las Bienaventuranzas” por San Juan Pablo II, Frassati, nacido en Turín en 1901 en el seno de una familia influyente, comenzó a comulgar diariamente desde muy joven, mientras servía a los pobres a través de la Sociedad de San Vicente de Paúl y evangelizaba a sus amigos.

Siendo dominico laico, Frassati también participó en manifestaciones para defender la fe católica contra los partidos comunista y fascista en Italia. Su pasión por las actividades al aire libre, como el montañismo, lo convirtió en un mecenas de los atletas. Frassati falleció en 1925 a los 24 años, tras contraer polio, posiblemente debido a su servicio a los enfermos.

Carlo, de rostro radiante, nació en Londres en 1991 y creció en Milán, Italia, mostró una temprana atracción por la vida espiritual, rezando el rosario y asistiendo a Misa a diario, sirviendo como catequista, trabajando como voluntario en un comedor social de la iglesia y ayudando a niños con sus tareas escolares. Al mismo tiempo, Carlo era conocido por su entusiasmo por los intereses típicos de la adolescencia, como los videojuegos, las mascotas, el fútbol y la música.

Carlo falleció de leucemia en 2006 a los 15 años, ofreciendo sus sufrimientos por la Iglesia y por el entonces Papa Benedicto XVI. Su breve vida de extraordinaria santidad lo encaminó rápidamente hacia la santidad. Fue declarado “Venerable” por el Papa Francisco en 2018 y beatificado en 2020. En noviembre de 2024, el Papa anunció que lo santificaría durante el Jubileo de los Adolescentes, del 25 al 27 de abril, en Roma.

Sin embargo, la muerte del Papa Francisco y su posterior funeral provocaron el aplazamiento de la canonización de Carlo, lo que provocó que muchos peregrinos que ya se encontraban en Roma tuvieran que cambiar sus planes.

El 13 de junio, el Papa León anunció que los Beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati serían canonizados el 7 de septiembre.