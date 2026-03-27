ACTUALIZACIÓN: La beatificación del arzobispo Sheen el 24 de septiembre será ‘un momento de inmensa gracia para la Iglesia’

Por OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — El arzobispo Fulton J. Sheen será beatificado el 24 de septiembre en St. Louis, según anunció el 25 de marzo el Dicasterio para las Causas de los Santos.

La beatificación tendrá lugar en St. Louis y será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El 9 de febrero, la Diócesis de Peoria, Illinois, había anunciado que el Vaticano había dado luz verde para que la beatificación del arzobispo Sheen siguiera adelante, seis años después de que la Santa Sede pospusiera la beatificación, inicialmente prevista para diciembre de 2019, apenas unas semanas antes de que tuviera lugar el evento.

En un comunicado del 25 de marzo, el obispo Louis Tylka, de Peoria, anunció que la beatificación tendrá lugar a las 2 p.m. (hora central) en “The Dome” del America’s Center, en St. Louis.

“Ante la previsión de que un gran número de personas querrá participar, elegimos este lugar por su disponibilidad, por ser un recinto cubierto y por su proximidad a la Diócesis de Peoria”, explicó el obispo Tylka.

El obispo Tylka agregó que se llevarán a cabo “una serie de eventos en Peoria” para “celebrar esta maravillosa ocasión”.

“Este es un momento de inmensa gracia para la Iglesia, especialmente para nosotros en la Diócesis de Peoria, donde el arzobispo Sheen nació, fue ordenado y ejerció su ministerio sacerdotal por primera vez”, añadió. “Su vida y su ministerio continúan inspirando a innumerables personas a conocer y amar a Jesucristo más profundamente”.

“La Misa de beatificación será un momento profundo de oración y celebración para los fieles de cerca y de lejos”, dijo el obispo Tylka. “Invito a todos los que se han sentido conmovidos por la vida y el legado del arzobispo Sheen a unirse a nosotros en espíritu o en persona para este evento histórico”.

Monseñor Roger Landry, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en EE.UU., recibió la noticia de la fecha de la beatificación con “una alegría indescriptible” y dijo que estaba “encantado” de que el cardenal Tagle haya sido elegido “para ser el legado papal, celebrante y predicador de la misa de beatificación”.

El arzobispo Sheen –quien fue director nacional de las Obras Misionales Pontificias (1950-66) — “es una inspiración no solo para todos nosotros, que continuamos su labor de oración y apoyo a la obra misionera de la Iglesia en todo el mundo, sino también para todos aquellos cuya fe se ha fortalecido gracias a su predicación, sus programas de radio y televisión, sus escritos y su santa vida católica”, declaró monseñor Landry en un comunicado del 25 de marzo a OSV News.

“El cardenal Tagle, al igual que Sheen”, añadió, “es un predicador increíblemente dotado, pero sin duda será capaz de destacar las contribuciones que el futuro beato Fulton Sheen hizo y, en muchos sentidos, sigue haciendo a la labor misionera de la Iglesia”.

En febrero, cuando se anunció que seguiría adelante la beatificación del arzobispo Sheen, el obispo Tylka calificó al prelado como “una de las voces más importantes de la evangelización en la Iglesia y en el mundo en el siglo XX”.

“Siempre he admirado su compromiso de toda la vida con el servicio a la Iglesia como sacerdote, arraigado en su profunda devoción a la Santísima Virgen y a la Eucaristía”, dijo.”A lo largo de las diferentes etapas de su vida, su capacidad para compartir el Evangelio y relacionarse verdaderamente con las personas atrajo a innumerables almas hacia un encuentro con Jesús, un encuentro que transformó no solo su vida, sino, lo que es más importante, las vidas de aquellos a quienes tocó”.

El arzobispo Sheen es recordado como uno de los evangelistas más influyentes e innovadores de la historia de Estados Unidos. Apodado en su día “el micrófono de Dios”, el arzobispo Sheen anunció la verdad de Dios de una manera no conflictiva, pero no por ello menos vivificante, a millones de personas a través de la radio, la prensa y la televisión.

“Que el anuncio de la fecha de beatificación del arzobispo se haya realizado en la Solemnidad de la Anunciación es, asimismo, muy apropiado”, afirmó Mons. Landry en su declaración. “El arzobispo Sheen dedicó su vida a continuar la obra del Arcángel Gabriel, invitándonos a regocijarnos porque el Señor está con nosotros, e imitando la respuesta de María al ponerse a sí mismo como siervo del Señor, permitiendo que toda su vida se desarrollara conforme a la palabra del Señor”.

El sacerdote añadió: “No veo la hora de estar en St. Louis el 24 de septiembre, celebrando con católicos de todo el país y del mundo”.