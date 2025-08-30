10 veces que el Papa León XIV ha incluido una cita de San Agustín en sus discursos públicos

Esta es una pintura del siglo XVII de San Agustín, obra del artista Philippe de Champaigne. El santo vivió entre los años 354 y 430 y es considerado un padre y doctor de la Iglesia. (Imagen de OSV News/Dominio público, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles)

By OSV News

“Soy agustino, un hijo de san Agustín, que ha dicho: ‘Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo'”.

La descripción que el Papa León XIV hizo de sí mismo desde el balcón de la Basílica de San Pedro el 8 de mayo, día de su elección, subrayó su vocación en la orden agustiniana. En los meses transcurridos desde entonces, el Papa León ha dirigido constantemente la mirada de su audiencia hacia San Agustín, el obispo del siglo V que sigue siendo un referente filosófico y teológico en el pensamiento católico.

El 28 de agosto es la festividad de San Agustín.

A continuación, vea 10 veces que el Papa León ha hecho referencia al pensamiento de San Agustín o lo ha citado directamente.

1. “Vivamos bien, y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros” (Sermón 80,8).— Discurso a los medios de comunicación, 12 de mayo de 2025

Días después de su elección al papado, el Papa León compartió esta cita de San Agustín al hablar con miembros de los medios de comunicación sobre su servicio a la verdad y su papel como facilitadores del diálogo sobre temas sociales.

2. “Todos los que viven en concordia con los hermanos y aman a sus prójimos son los que componen la Iglesia”. (Sermón 359, 9) — Homilía en la Celebración Eucarística por el inicio del ministerio petrino, 18 de mayo de 2025

El Papa León expresó su gran deseo de una Iglesia unida, que se convirtiera en “fermento para un mundo reconciliado”, en su homilía de la Misa de inauguración de su papado, que incluyó esta cita de San Agustín.

3. “De hecho, la unidad siempre ha sido una preocupación constante para mí, como lo atestigua el lema que elegí para mi ministerio episcopal: In Illo uno unum, una expresión de san Agustín de Hipona que nos recuerda que también nosotros, aunque somos muchos, ‘en el Uno, es decir, Cristo, somos uno'”. (Exposiciones sobre los Salmos, 127, 3). — A los representantes de otras iglesias, comunidades eclesiales y otras religiones, 19 de mayo de 2025

Al día siguiente de su Misa inaugural, el Papa León se reunió con líderes de otras iglesias, comunidades eclesiales y otras religiones para hablar sobre la fraternidad universal y el diálogo interreligioso.

4. “La oración del Hijo de Dios, que nos infunde esperanza en el camino, también nos recuerda que un día seremos todos uno unum (cf. S. AGUSTÍN, Sermo super Ps. 127): una sola cosa en el único Salvador, abrazados por el amor eterno de Dios”. – Homilía del Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Mayores, 1 de junio de 2025

El Papa León concluyó su homilía para el Jubileo de las Familias, los Niños, los Abuelos y los Mayores con esta cita de San Agustín, destacando el amor y la unidad de la familia en Cristo, tanto hoy como entre quienes nos han precedido.

5. Que “nos acompañe la sentida exhortación de san Agustín, que dijo: ‘Amar esta Iglesia, permanecer en esta Iglesia, ser esta Iglesia. Amar al buen Pastor, al Esposo hermoso, que no engaña a nadie y no quiere que nadie perezca. Oren también por las ovejas descarriadas: que también ellas vengan, también ellas reconozcan, también ellas amen, para que haya un solo rebaño y un solo pastor'” (Sermón 138, 10) — Discurso al clero de la Diócesis de Roma, 12 de junio de 2025

El discurso del Papa León al clero de su diócesis sobre la comunión presbiteral, siendo un ejemplo vivo en su campo misionero y afrontando los desafíos de nuestro tiempo, culminó con esta cita.

6. “La fe en Dios, con los valores positivos que de ella se derivan, es una fuente inmensa de bondad y de verdad para la vida de las personas y de las comunidades. San Agustín hablaba de la necesidad de pasar del amor sui — el amor egoísta, miope y destructivo — al amor Dei — el amor libre y generoso, fundado en Dios y que conduce a la entrega de sí mismo —. Ese paso, enseñaba, es esencial para la construcción de la civitas Dei, una sociedad cuya ley fundamental es la caridad (cf. De Civitate Dei, XIV, 28). — Discurso a los participantes del Jubileo de los Gobernantes, 21 de junio de 2025

En un discurso a los miembros de la Unión Interparlamentaria Internacional, organización mundial de parlamentos con énfasis en la democracia y la diplomacia, el Papa León XVI destacó la comprensión de San Agustín del amor y su aplicación en la construcción de la ciudad de Dios sobre una ley fundamental de caridad.



7. “Cada vez que la Iglesia cede a la tentación de la ‘sedentarización’ y deja de ser civitas peregrina — el pueblo de Dios peregrino hacia la patria celestial (cf. San Agustín, La ciudad de Dios, Libro XIV-XVI)– deja de estar ‘en el mundo’ y pasa a ser ‘del mundo'” (cf. Jn 15,19). — Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2025, publicado el 25 de julio de 2025

En este mensaje, el Papa León XVI señaló que los migrantes y refugiados recuerdan a la Iglesia su peregrinación al cielo y que pueden ser misioneros de la virtud de la esperanza en los países que los acogen.

8. “Comentando este punto del texto, San Agustín dice — en nombre de Jesús —: ‘La multitud apretuja, la fe toca’ (Sermones 243, 2, 2). Y así: cada vez que realizamos un acto de fe dirigido a Jesús, se establece un contacto con Él e inmediatamente su gracia sale de Él. A veces no nos damos cuenta, pero de una forma secreta y real la gracia nos alcanza y lentamente transforma la vida desde dentro”. — Audiencia general, 25 de junio de 2025

La catequesis del Papa de la audiencia general del miércoles sobre la curación de la mujer que padecía de hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo en la lectura de Marcos 5 reflexionó sobre el poder transformador de la virtud de la fe.

9. “Las universidades católicas están llamadas a convertirse en ‘itinerarios de la mente hacia Dios’, según feliz expresión de san Buenaventura, de modo que se haga realidad en nosotros la oportuna exhortación de san Agustín: ‘Fijaos, hermanos lo que sucede en el alma humana. Por sí misma no tiene luz, no tiene fuerza: todo lo que hay de hermoso en el alma, es fortaleza y sabiduría; pero ni es suyo lo que sabe, ni suya es su fuerza, ni es luz por sí misma… Hay un origen y una fuente de la fortaleza, y una raíz de la sabiduría; hay, por así decirlo, una región, si así se la puede llamar, de la verdad inmutable; si el alma se aparta de ella, entra en las tinieblas, y si se acerca, queda iluminada’ (Comentario a los Salmos, 58, I, 18)”. — Mensaje a los participantes en la 28.ª Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), 28 de julio de 2025

El mensaje del Papa León a las instituciones de educación superior católicas destacó su papel en la formación intelectual en la búsqueda de la verdad y el peligro de que los cantos de sirena novedosos, populares o seguros distraigan de su misión.

10. “Para encontrar nuestro equilibrio en las circunstancias actuales, especialmente a ustedes como legisladores y líderes políticos católicos, sugiero que miremos al pasado, a la figura eminente de San Agustín de Hipona. Como voz destacada de la Iglesia en la época romana tardía, fue testigo de inmensos trastornos y desintegración social. En respuesta, escribió ‘La Ciudad de Dios’, una obra que ofrece una visión de esperanza, una visión de significado que aún nos habla hoy”. — Discurso a la Red Internacional de Legisladores Católicos, 23 de agosto de 2025

El Papa León recomendó el libro de San Agustín a un grupo internacional de legisladores católicos, destacando la comparación que el santo hace entre la “Ciudad del Hombre” y la “Ciudad de Dios” y lo que la mentalidad de cada una implica para el florecimiento de la sociedad.