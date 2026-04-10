Diócesis y parroquias responden al llamado del Papa León XIV para rezar por la paz este 11 de abril

El Papa León XIV aparece en una foto en actitud de oración en el Vaticano, en una fotografía compuesta junto a una imagen de la Divina Misericordia tomada en una iglesia católica de La Paz, Bolivia. En todo Estados Unidos, unidos al Papa León, los católicos se sumarán a sus obispos y pastores para rezar por la paz en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, el 11 de abril de 2026. (Foto OSV News/Lola Gomez, Claudia Morales, Reuters)

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — Parroquias y diócesis de todo el país están respondiendo al llamado del Papa León XIV para rezar por la paz, celebrando vigilias el 11 de abril que coincidirán con la del propio Papa en la basílica de San Pedro.

El Papa había anunciado la iniciativa el 5 de abril durante un discurso del Ángelus pronunciado momentos después de celebrar la Misa de Pascua.

En ese discurso, el Papa León utilizó la palabra “paz” 13 veces, subrayando que la paz de Cristo resucitado “no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros”.

El llamamiento se produjo cuando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, se ha convertido en un conflicto regional con miles de víctimas y repercusiones para las relaciones y los mercados mundiales.

La amenaza de Trump del 7 de abril a Irán de que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” se suspendió en el último momento, con un frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas, aunque han surgido informes contradictorios sobre los términos del mismo.

Los ataques de Israel contra Líbano, donde tiene su base el grupo militante Hezbolá, han continuado, causando más de 300 muertos y más de mil heridos solo el 8 de abril. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó posteriormente a su gabinete que iniciara negociaciones con el Líbano.

En Estados Unidos –como sucede en otros países del mundo– los obispos católicos han instado a los fieles a unir sus oraciones a las del Papa León para que el conflicto llegue a su fin.

“Hago un llamamiento especial a mis hermanos obispos, a los sacerdotes, a los laicos y a todas las personas que anhelan la verdadera paz para que se unan a la Vigilia por la Paz del Santo Padre, ya sea de forma virtual, en las parroquias, en las capillas o ante el Señor presente en la quietud de sus corazones, para unirnos a nuestro Santo Padre mientras rezamos por la paz en nuestro mundo”, declaró el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado del 7 de abril.

El arzobispo William E. Lori de Baltimore anunció ese mismo día que celebraría una vigilia el 11 de abril en la catedral de María Nuestra Reina de esa ciudad. También pidió a las parroquias de la arquidiócesis que organizaran horas santas u otras vigilias por la paz durante el fin de semana del 11 al 12 de abril.

“Ante el miedo, la división y la violencia, debemos convertirnos en testigos de un camino diferente: el camino de la oración, la solidaridad y el amor sacrificial”, afirmó el arzobispo Lori en su comunicado, según informó Catholic Review, el medio de comunicación oficial de la arquidiócesis. “Que nuestras iglesias se conviertan en lugares de luz en un mundo oscurecido, donde el clamor por la paz se eleve al cielo, donde los corazones se ablanden y donde se reavive la esperanza”.

El cardenal Robert W. McElroy, de Washington, celebrará una Misa por la paz el 11 de abril en la catedral de San Mateo Apóstol de esa ciudad, invitando a los párrocos diocesanos a hacer lo mismo en sus parroquias ese día, según los periódicos de la Arquidiócesis de Washington, el Catholic Standard y El Pregonero.

El obispo Larry J. Kulick, de Greensburg, Pensilvania, celebrará una vigilia en la catedral del Santísimo Sacramento de dicha diócesis mientras el Papa León dirige la oración en la basílica de San Pedro. También tendrán lugar la adoración eucarística y la bendición, junto con los horarios habituales para el sacramento de la reconciliación.

The Catholic Accent, el periódico de la diócesis, señaló que “se anima a quienes no puedan asistir en persona a rezar en su parroquia local, a participar virtualmente en la vigilia del Vaticano o a dedicar tiempo personal a la oración o al ayuno”.

“Como un solo Cuerpo en Cristo, confiemos nuestro mundo al Príncipe de la Paz, confiados en que el Señor escucha el clamor de su pueblo y desea sanar cada herida y restaurar la unidad entre sus hijos”, afirmó el obispo Kulick, según el periódico.

El obispo Earl A. Boyea, de Lansing, Míchigan, instó a “los hermanos católicos –y a todas las personas de buena voluntad– a acoger el llamamiento de nuestro Santo Padre a una vigilia de oración por la paz este sábado, en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia”, o segundo domingo de Pascua.

“Durante este tiempo pascual, volvamos con mayor fervor hacia nuestro Señor Resucitado, el Príncipe de la Paz, en busca de una solución justa a todos los conflictos mundiales”, afirmó el obispo Boyea en un comunicado del 7 de abril.

El Centro de Vida Espiritual San Sharbel de Pittsburgh anunció que incluirá en su programación del 11 de abril una retransmisión en directo a las 1 p.m. (hora del este) del rezo de los misterios gozosos del rosario en apoyo a la vigilia de oración del Papa León.

En una publicación de Facebook del 8 de abril, la parroquia del Inmaculado Corazón de María de Hanford, California, destacó el llamado del Papa León a sumarse a la iniciativa.

“El objetivo de la vigilia es sencillo: rezar por la paz en un mundo que se enfrenta a conflictos, divisiones y tensiones entre naciones y comunidades”, señaló la parroquia en su publicación. “La Iglesia nos recuerda que la verdadera paz no comienza solo a través de soluciones políticas, sino en el interior del corazón humano”.

“Jesús nos enseña a perdonar, a amar y a apartarnos del pecado. Sin este cambio interior, no se puede alcanzar una paz duradera”, señaló la parroquia en su publicación. “Por eso la Iglesia siempre recurre primero a la oración”.

Dicha oración permite a Dios “transformar nuestros corazones”, señaló la parroquia, añadiendo: “Participar en la vigilia no requiere nada complicado. Puede ser tan sencillo como detenerse unos instantes para rezar –incluso un solo Ave María– con fe sincera”.

La publicación concluía con una pregunta: “¿Crees que el mundo confía demasiado en la política y no lo suficiente en la oración?”.

“La Iglesia nos recuerda que la verdadera paz no comienza únicamente a través de soluciones políticas, sino en el interior del corazón humano”, afirmó la parroquia, añadiendo: “¿Creen que el mundo confía demasiado en la política y no lo suficiente en la oración?”.